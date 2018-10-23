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CHP PM toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak Parti Meclisinde, yerel seçimlerde partinin bazı bölgelerdeki aday belirleme yöntemi netleşecek - PM'de bazı il ve ilçe belediye başkanı adaylarının onaya sunulması bekleniyor

CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemiyle yarın toplanacak.

Parti genel merkezinde saat 11.00'de başlayacak PM toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu, yerel seçim gündemiyle toplanacak PM öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek.

MYK'nin, bazı il ve ilçe belediye başkan adayları hakkında karar alarak bunu PM'ye sunması bekleniyor.

PM'de ilk olarak yerel seçimlerde partinin bazı bölgelerdeki aday belirleme yöntemi oylanarak netleşecek.

Öte yandan bazı il ve ilçe belediye başkanı adaylarının PM onayına sunulması öngörülüyor.

PM'de CHP'nin Yenimahalle ve Çankaya belediye başkan adaylarının netleşmesi bekleniyor. Bu iki ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
aday CHP PM

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