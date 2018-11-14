HABER

CHP PM Toplantısı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Parti Meclisinde 147 il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı belirlendi - CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olması kararlaştırılırken, Yalova, Burdur, Giresun'da aynı isimlerle devam kararı alındı - 10 il adayının da belirlendiği PM'de, Yenimahalle ve Çankaya belediyeleri başkan adaylarının mevcut isimler olmasına karar verildi - CHP'nin Artvin adayı Demirhan Elçin, Batman adayı Enver Erdem, Bingöl adıyı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane adayı Bedri Ağaç, Uşak adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan adayı İsmail Taş ve Karabük adayı Mehmet Durum oldu

CHP Parti Meclisinde (PM) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olması, Yalova, Burdur ve Giresun belediyelerinde de aynı isimlerle yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.

Toplantıda 147 belediye başkan adayı oylanarak kabul edildi. CHP PM'nin onayladığı adayları Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre, CHP Balıkesir'de Milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterecek. PM'de Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da Kerim Aksu, Çankaya'da Alper Taşdelen ve Yenimahalle'de Fethi Yaşar ile yola devam kararı alındı.

CHP'nin ayrıca Artvin adayı Demirhan Elçin, Batman adayı Enver Erdem, Bingöl adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane adayı Bedri Ağaç, Uşak adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan adayı İsmail Taş ve Karabük adayı Mehmet Durum oldu.

Öte yandan CHP PM'de, aday belirlemede önseçim için yeterli süre olmadığına karar verilirken, MYK'nın istediği yerlerde eğilimi yoklaması yapabilmesi kararı alındı.

(Sürecek)

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste) CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)
CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli olduCHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp pm

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.