CHP PM Toplantısı (1)

CHP Parti Meclisinde (PM) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olması, Yalova, Burdur ve Giresun belediyelerinde de aynı isimlerle yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.

Toplantıda 147 belediye başkan adayı oylanarak kabul edildi. CHP PM'nin onayladığı adayları Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre, CHP Balıkesir'de Milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterecek. PM'de Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da Kerim Aksu, Çankaya'da Alper Taşdelen ve Yenimahalle'de Fethi Yaşar ile yola devam kararı alındı.

CHP'nin ayrıca Artvin adayı Demirhan Elçin, Batman adayı Enver Erdem, Bingöl adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane adayı Bedri Ağaç, Uşak adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan adayı İsmail Taş ve Karabük adayı Mehmet Durum oldu.

Öte yandan CHP PM'de, aday belirlemede önseçim için yeterli süre olmadığına karar verilirken, MYK'nın istediği yerlerde eğilimi yoklaması yapabilmesi kararı alındı.

(Sürecek)

