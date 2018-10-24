CHP PM toplantısı

CHP'de 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında, bazı üyelerin, aday belirleme yöntemine ilişkin eleştirilerde bulundukları öğrenildi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemi ile toplandı.

Aday belirleme yöntemi ile bazı seçim çevrelerindeki adayların görüşüldüğü PM toplantısı 3,5 saat sürdü.

Bazı üyelerin, 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının belirlendiği toplantıda parti yönetimine eleştirilerde bulundukları belirtildi.

Aday adaylığı başvurusunun cuma günü mesai bitiminde tamamlanacağını hatırlatan bazı üyelerin, bugün aday açıklanmasını ise bir "dayatma" olarak nitelediği ifade edildi.

Eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın da yönetime sert eleştirilerde bulunduğu ve değişim çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Yılmaz'ın YSK seçim takvimi belli olmadan ve hatta partinin kendi belirlediği başvuru tarihi bile dolmadan bir dayatma yapıldığını ve itirazlarının dikkate alınmadığını belirterek, yönetimin "Ben yaptım oldu" anlayışı ile hareket ettiğini söylediği belirtildi.

Öztürk Yılmaz'ın, "İnsanları küstürdünüz, kırdınız. Madem bizi dinlemiyorsunuz, başarısız olunca da sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayın, istifa edin. Adaylar konusunda hala bir olgunlaşma yok. Nedir bu aceleniz?" dediği ileri sürüldü.

