CHP PM toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, bu bütçeyle ilgili toplumda büyük bir beklentinin olmadığını, tam bir hayal kırıklığı ve suskunluğun egemen olduğunu ileri sürerek, vatandaşların "bütçe gelirlerinin önemli bir kısmının tefecilere, faizcilere gideceğini" bildiğini savundu.

- "Hani bunlar faize karşıydı"

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 2018 bütçesinde ödenen faiz 71 milyar lirayken, 2019'da bunun 117 milyar liraya çıktığına işaret ederek, "Hani bunlar faize karşıydı? Hani bunlar faizi istemiyorlardı? Hani faiz haramdı? Milletin harcadığı her kuruştan aldığın vergiyi götürüp tefecilere ödüyorsun bütçe aracılığıyla. O nedenle bu bütçeye 'evet' oyunu kullanmak harama ve günaha ortak olmaktır dedim defalarca. Bu kadar faizi niye, hangi gerekçeyle veriyorsunuz? Devleti kötü yönettiniz, Türkiye'nin ekonomisini götürüp tefecilere teslim ettiniz." dedi.

"Bu bütçe kime yarıyor ve yapan kim?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçe rantiyecilere, tefecilere, saraya, sarayın beslemelerine yarıyor. Bununla da hiçbir sorun yok, hepsinin keyfi yerinde. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Böyle götürüyorlar zaten. Sanıyorlar ki Türkiye'de her ev böyle. Sanıyorlar ki Türkiye'de her evde huzur, zengin sofraları var. Sanıyorlar ki her evde çocuk sabah okula güler yüzle gidiyor. Sanıyorlar ki her baba çocuğuna harçlık veriyor. Yok böyle bir Türkiye. Böyle bir Türkiye'yi bitirdiler. Bir dönem geldiler, vatandaşa çağrılar yaptılar, 'dolarları bozdurun, milli paramızı kullanalım, biz milliyetçiyiz' dediler. Bir muhalefet partisi de bunlara her türlü desteği verdi. Yani bir anlamda sarayın bekçiliği rolünü üstlendi, 'ben destekleyeceğim' dedi. Dövizde tahvil ihraç ettiler. Hani Türk Lirası çok değerliydi, hani Türk Lirası bizim milli paramızdı? Kendi vatandaşına döviz endeksli tahvil çıkarıyorsun. Ne için? 'benim vatandaşım, benim parama güvenmiyor' algısı toplumun belleğine yerleşmiş vaziyette bunların yüzünden."