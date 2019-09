CHP PM toplantısı

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim derdimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olmasıdır, saygın olmasıdır, uluslararası arenada yalnızlığa itilmemesidir, barışı her ortamda sağlamasıdır. Saygınlığın temeli budur zaten." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), eylül ayı toplantısı ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta yapıldı.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, batının egemen güçlerinin bilinen en güçlü taktiğinin önce borçlandırıp sonra talimat vermek olduğunu söyledi.

Tarihte yazılı olanların halka doğru anlatılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yani 2019'da son 17 yılda, Londra'daki bir avuç tefeciye aldığımız borçlar nedeniyle ödediğimiz faiz 170 milyar dolar. AK Parti'li kardeşlerim özellikle dinlesinler. Son 17 yılda faize karşı olduğunu hemen hemen her konuşmasında ifade eden yöneticiler, bu ülkeyi yönetenler Londra'daki bir avuç tefeciye 17 yılda 170 milyar dolar faiz ödediler. Fabrikalarımız kapanmak üzere, Türkiye üretimden kopartılıyor. Önceliği tarım olanlar, önce tarımdan kopardılar. Çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Her şeyi ithal ediyoruz. Mercimekten soğana kadar. Her vatandaşın bunu düşünmesi lazım."