CHP PM Toplantısı

CHP Parti Meclisinin (PM) sonuç bildirisinde, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas’ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP PM, Sivas Kongresinin 100'ncü yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Sivas'ta toplandı.

Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünün gururla kutlandığı vurgulanan bildiride, Sivas Kongresi'nin, esaret ve tahakküm altında yorgun düşmüş ve fakirleşmiş büyük bir milletin, emperyalistlerin manda ve himayesini reddederek, tüm güçlerini tam bağımsızlık için birleştirdiği ve milli iradeyi tek kurtarıcı olarak ilan ettiği bir büyük şahlanış olduğuna dikkat çekildi.

Sivas Kongresi'nin, halkın vicdanından yükselen Kuvayımilliye ruhunu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştiren kongre olduğu hatırlatılan bildiride, "Sivas Kongresi, büyük önderimiz ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle, Kuvayımilliye ruhundan ve Müdafaa-i Hukuk anlayışından neşet eden, onun bağrından doğan Cumhuriyet Halk Partisinin de ilk kurultayıdır. İlk kurultayımızın ve ilk genel başkanımızın aydınlattığı yolda partimiz, yüz yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımız için hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam etmiştir ve edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.