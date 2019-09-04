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CHP PM Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100'ncü yıl dönümü nedeniyle bu kentte toplanan CHP PM'nin sonuç bildirisi yayımlandı - Bildiriden: - "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas’ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz"

CHP Parti Meclisinin (PM) sonuç bildirisinde, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas’ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP PM, Sivas Kongresinin 100'ncü yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Sivas'ta toplandı.

Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünün gururla kutlandığı vurgulanan bildiride, Sivas Kongresi'nin, esaret ve tahakküm altında yorgun düşmüş ve fakirleşmiş büyük bir milletin, emperyalistlerin manda ve himayesini reddederek, tüm güçlerini tam bağımsızlık için birleştirdiği ve milli iradeyi tek kurtarıcı olarak ilan ettiği bir büyük şahlanış olduğuna dikkat çekildi.

Sivas Kongresi'nin, halkın vicdanından yükselen Kuvayımilliye ruhunu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştiren kongre olduğu hatırlatılan bildiride, "Sivas Kongresi, büyük önderimiz ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle, Kuvayımilliye ruhundan ve Müdafaa-i Hukuk anlayışından neşet eden, onun bağrından doğan Cumhuriyet Halk Partisinin de ilk kurultayıdır. İlk kurultayımızın ve ilk genel başkanımızın aydınlattığı yolda partimiz, yüz yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımız için hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam etmiştir ve edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Köklerini Müdafaa-ı Hukuk anlayışından alan ve çok partili demokrasiye geçişin öncülüğünü yapan CHP'nin, Türk milletinin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hukuki ve demokratik kazanımları koruma kararlılığında olduğu ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Hiç şüphesiz ki, bu kazanımların en büyüğü, tüm yetkilerin bir saraydan, bir tek adamdan alınıp Meclise, milletin temsilcilerine yani milletin kendisine verilmiş olmasıdır. CHP, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de saray rejiminin yurttaşlarımıza reva gördüğü haksız, hukuksuz ve adaletsiz yönetim anlayışına karşı, yurttaşlarımızın birlikteliğini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kararlılıkla savunacaktır. Milletimizin demokratik iradesinin ve refahının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edecektir. Bu çerçevede öncelikle cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız olmasını, güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyulmasını, devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını, Ekonomik ve Sosyal Konseyin düzenli olarak toplanmasını, kamu özel iş birliği projelerine döviz bazında verilen garantilerin derhal Türk lirasına çevrilmesini gerekli görüyoruz.

Sivas Kongresi her türlü manda ve himayeyi reddetmişti. Bugün dünyada emperyalizmin yeni biçimleri, yeni manda ve himaye yöntemleri halkları sömürmeye devam etmektedir. Sivas Kongresi'nin 100. yılında bölgemizde ve dünyada yaygınlaşan her türlü yeni mandacılık ve yeni himayecilik yöntemlerini reddettiğimizi beyan ediyoruz. Sivas Kongresi, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yürüyüşümüzdeki ilham kaynağıdır.

CHP PM olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas’ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünya tarihinde emperyalizme karşı en şanlı mücadeleyi veren vatansever yurttaşlarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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