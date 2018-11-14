CHP PM toplantısı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." dedi. CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü. Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi. "Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti. Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti. Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu: "Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.

Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor." - "CHP oyları yükseliyor" Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi. CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı. Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti: "Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP’li belediyelerin AKP’li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye’den giren 30 ilçenin 20'si CHP’li. Öte yandan tüm CHP’li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP’nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.

Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye’nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." - Soruları yanıtladı PM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi. Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi. Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı: "Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."

Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi. "Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi. CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle: 1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse 2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk 3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan 4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç 5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan 6 Adıyaman Besni Vakkas Acar 7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman 8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu 9 Ağrı Tutak Erkan Sayan 10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül 11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan 12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan 13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu 14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan 15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan 17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın 18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan 19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan 20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya 21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan 22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan 23 Balıkesir Balya Orhan Gaga 24 Balıkesir Havran Bedri Şahin 25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan 26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler 27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal 28 Batman Gercüş Hamdiye Öner 29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan 30 Batman Beşiri Genco Özel 31 Batman Kozluk Savaş Durmaz 32 Batman Sason Adnan Yaşar 33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek 34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan 35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan 36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan 37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı 38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş 39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin 40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri 41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar 42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan 43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan 44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör 45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp 46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin

Çoklar 47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan 48 Bursa Orhaneli Vildan Koç 49 Çanakkale Çan Bülent Öz 50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş 51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram 52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol 53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci 54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı 55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş 56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi 57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu 58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı 59 Denizli Güney Mustafa Urtekin 60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım 61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak 62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin 63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan 64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan 65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan 66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan 67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan 68 Gaziantep Araban Hasan TRUE 69 Giresun Tirebolu Burhan Takır 70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz 71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya 72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu 73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar 74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz 75 Kars Arpaçay Enver Akkaya 76 Kars Susuz Oğuz Yantemur 77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer 78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız 80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç 81 Kocaeli Darıca Yakup Törk 82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık 83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen 84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz 85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün 86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün 87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar 88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan 89 Manisa Gölmarmara Birol Bak 90 Manisa Saruhanlı Zeki Bilgin 91 Manisa Kırkağaç Şerif Ozan İren 92 Nevşehir Derinkuyu Mustafa Erdem 93 Nevşehir Merkez Sulusaray Derviş Dursun 94 Niğde Altunhisar Abdi Mercan 95 Niğde Ulukışla Mustafa Önen 96 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz 97 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan 98 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer 99 Ordu Akkuş Bayram Görür 100 Sakarya Serdivan Zafer Kazan 101 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız 102 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy 103 Samsun Çarşamba Altan Karabulut 104 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan 105 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan 106 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel 107 Sivas İmranlı Murat Açıl 108 Sivas Şarkışla Ayfer Temel 109 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe 110 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit 111 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek 112 Şanlıurfa

Suruç Kemal Eşsiz 113 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin 114 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu 115 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut 116 Tunceli Hozat Seyfi Geyik 117 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak 118 Uşak Eşme Yılmaz Tozan 119 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan 120 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü 121 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan 122 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan 123 Van Çaldıran Muhamed Aladağ 124 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya 125 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan 126 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay 127 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan 128 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan 129 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler 130 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı 131 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç 132 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan 133 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank 134 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz 135 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan 136 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan 137 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili 138 Artvin Merkez Demirhan Elçin 139 Batman Merkez Enver Erdem 140 Bingöl