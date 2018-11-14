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CHP PM toplantısı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir" - "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.

Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi.

"Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti.

Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti.

Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.

Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor."

- "CHP oyları yükseliyor"

Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi.

CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı.

Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP’li belediyelerin AKP’li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye’den giren 30 ilçenin 20'si CHP’li. Öte yandan tüm CHP’li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP’nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.

Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye’nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir."

- Soruları yanıtladı

PM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi.

Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi.

Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı:

"Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."

Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi.

"Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi.

CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

1

Adana

İmamoğlu

Kasım

Karaköse

2

Adana

Tufanbeyli

Ahmet

Aktürk

3

Adıyaman

Çelikhan

Pınarbaşı

Mahmut

Alan

4

Adıyaman

Tut

Mehmet

Kılıç

5

Adıyaman

Besni

Şambayat

Nejdet

Arıcı

Mevcut Başkan

6

Adıyaman

Besni

Vakkas

Acar

7

Afyonkarahisar

Sülümenli

İsmail

Özakman

8

Afyonkarahisar

Çay

Pazarağaç

Fahrettin

Mutlu

9

Ağrı

Tutak

Erkan

Sayan

10

Ağrı

Taşlıçay

Kubbettin

Tekgül

11

Aksaray

Merkez

Taşpınar

Cihan

Yüksel

Mevcut Başkan

12

Aksaray

Merkez

Yeşiltepe

Tahsin

Çelik

Mevcut Başkan

13

Aksaray

Merkez

Yeşilova

Sibel

Muştu

14

Amasya

Merzifon

Alp

Kargı

Mevcut Başkan

15

Ankara

Çankaya

Alper

Taşdelen

Mevcut Başkan

16

Ankara

Yenimahalle

Fethi

Yaşar

Mevcut Başkan

17

Ankara

Elmadağ

Adem Barış

Aşkın

18

Antalya

Manavgat

Sükrü

Sözen

Mevcut Başkan

19

Antalya

Kemer

Mustafa

Gül

Mevcut Başkan

20

Ardahan

Göle

Köprülü

Engin

Sarıkaya

21

Artvin

Kemalpaşa

Ergül

Akçiçek

Mevcut Başkan

22

Aydın

Koçarlı

Mutlu

Öztürk

Mevcut Başkan

23

Balıkesir

Balya

Orhan

Gaga

24

Balıkesir

Havran

Bedri

Şahin

25

Balıkesir

Manyas

Tancan

Barçın

Mevcut Başkan

26

Balıkesir

Burhaniye

Ali Kemal

Deveciler

27

Bartın

Kurucaşile

Nergis

Kartal

28

Batman

Gercüş

Hamdiye

Öner

29

Batman

Hasankeyf

Orhan

Cihan

30

Batman

Beşiri

Genco

Özel

31

Batman

Kozluk

Savaş

Durmaz

32

Batman

Sason

Adnan

Yaşar

33

Bilecik

İnhisar

Ayhan

Ödübek

34

Bingöl

Yayladere

Sabri

Akyürek

Mevcut Başkan

35

Bingöl

Yedisu

Veysel

Yaygan

36

Bingöl

Kiğı

Yılmaz

Gündüz

Mevcut Başkan

37

Bitlis

Adilcevaz

Aydınlar

İsmet

Özçalımlı

38

Bitlis

Mutki

Kavakbaşı

Mezher

Özdeş

39

Bitlis

Güroymak

Günkırı

Servet

Başelçin

40

Bitlis

Güroymak

Gölbaşı

Cuma

Siri

41

Burdur

Bucak

Kızılkaya

Şeref

Coşar

42

Bolu

Mengen

Turhan

Bulut

Mevcut Başkan

43

Bolu

Mudurnu

Mehmet

İnegöl

Mevcut Başkan

44

Bolu

Yeniçağa

Adnan

Güngör

45

Bolu

Dörtdivan

İlyas

Özalp

46

Bursa

Orhangazi

Şaban Çetin

Çoklar

47

Bursa

Harmancık

Ahmet

Tufan

48

Bursa

Orhaneli

Vildan

Koç

49

Çanakkale

Çan

Bülent

Öz

50

Çanakkale

Çan

Terzialan

Feride

Demirbaş

51

Çanakkale

Ayvacık

Mesut

Bayram

52

Çanakkale

Ezine

Halil

Büyükerol

53

Çanakkale

Lapseki

Çardak

Metin

Semerci

54

Çankırı

Eldivan

Afife Ülkü

Kavalalı

55

Çankırı

Kurşunlu

Tevfik Metin

Aktaş

56

Denizli

Serinhisar

Hüseyin

Gemi

57

Denizli

Çivril

Ömer

Köseoğlu

58

Denizli

Pamukkale

Ahmet

Divarcı

59

Denizli

Güney

Mustafa

Urtekin

60

Diyarbakır

Çüngüş

Muhiddin

Yıldırım

61

Düzce

Akçakoca

Fikret

Albayrak

62

Düzce

Gölyaka

Abdullah

Şahin

63

Eskişehir

Han

Erdal

Şanlı

Mevcut Başkan

64

Eskişehir

Mahmudiye

İshak

Gündoğan

Mevcut Başkan

65

Eskişehir

Odunpazarı

Kazım

Kurt

Mevcut Başkan

66

Eskişehir

Tepebaşı

Ahmet

Ataç

Mevcut Başkan

67

Gaziantep

Karkamış

Ali

Doğan

68

Gaziantep

Araban

Hasan

TRUE

69

Giresun

Tirebolu

Burhan

Takır

70

Giresun

Eynesil

Ahmet Latif

Karadeniz

71

Gümüşhane

Şiran

Hüseyin

Kaya

72

Hatay

Antakya

Hikmet

Hatunoğlu

73

Kahramanmaraş

Andırın

Ahmet

Rüzgar

74

Kahramanmaraş

Elbistan

Onur

Gürbüz

75

Kars

Arpaçay

Enver

Akkaya

76

Kars

Susuz

Oğuz

Yantemur

77

Kastamonu

Devrekani

İlhan

Tuncer

78

Kastamonu

Bozkurt

Güvenç

Demirezen

79

Kayseri

Bünyan

Mustafa

Naldız

80

Kayseri

Felahiye

Kerim

Karakoç

81

Kocaeli

Darıca

Yakup

Törk

82

Kocaeli

Karamürsel

Ahmet

Çalık

83

Karabük

Yenice

Yortanpazarı

İsmail

Elemen

84

Kütahya

Dumlupınar

Zekeriya

Yılmaz

85

Kütahya

Domaniç

Mustafa Temel

Ergün

86

Kütahya

Domaniç

Çukurca

Ceyhun

Ergün

87

Kütahya

Altıntaş

Doğan

Akbunar

88

Kırıkkale

Sulakyurt

Tamer

Cihan

89

Manisa

Gölmarmara

Birol

Bak

90

Manisa

Saruhanlı

Zeki

Bilgin

91

Manisa

Kırkağaç

Şerif Ozan

İren

92

Nevşehir

Derinkuyu

Mustafa

Erdem

93

Nevşehir

Merkez

Sulusaray

Derviş

Dursun

94

Niğde

Altunhisar

Abdi

Mercan

95

Niğde

Ulukışla

Mustafa

Önen

96

Ordu

Fatsa

Ahmet

Canbaz

97

Ordu

Aybastı

Özdilek

Aydoğan

98

Ordu

Gölköy

Cengiz

Sarıyer

99

Ordu

Akkuş

Bayram

Görür

100

Sakarya

Serdivan

Zafer

Kazan

101

Sakarya

Karapürçek

Nizamettin

Yıldız

102

Samsun

Yakakent

Ramazan

Şensoy

103

Samsun

Çarşamba

Altan

Karabulut

104

Sinop

Erfelek

Muzaffer

Şimşek

Mevcut Başkan

105

Sinop

Gerze

Osman

Belovacıklı

Mevcut Başkan

106

Sivas

Gemerek

Çepni

Gülbeden

Yüksel

107

Sivas

İmranlı

Murat

Açıl

108

Sivas

Şarkışla

Ayfer

Temel

109

Şanlıurfa

Hilvan

Abuzer

Bebe

110

Şanlıurfa

Akçakale

Ahmet

Geçit

111

Şanlıurfa

Halfeti

Ekrem

Morçiçek

112

Şanlıurfa

Suruç

Kemal

Eşsiz

113

Şanlıurfa

Harran

Mehmet

İngin

114

Şanlıurfa

Viranşehir

Şehmus

Dodukanlıoğlu

115

Tunceli

Mazgirt

Akpazar

Cemal

Bulut

116

Tunceli

Hozat

Seyfi

Geyik

117

Tunceli

Mazgirt

İsmail

Toprak

118

Uşak

Eşme

Yılmaz

Tozan

119

Uşak

Sivaslı

Pınarbaşı

Naci

Akyürek

Mevcut Başkan

120

Uşak

Sivaslı

Selçikler

İbrahim

Kökçü

121

Uşak

Eşme

Yeleğen

Feyzi

Kaya

Mevcut Başkan

122

Uşak

Banaz

Kızılcasöğüt

Ömer

Biçer

Mevcut Başkan

123

Van

Çaldıran

Muhamed

Aladağ

124

Yalova

Armutlu

Ali

Çetinkaya

125

Yalova

Altınova

Kaytazdere

Ali

Kangal

Mevcut Başkan

126

Yalova

Altınova

Subaşı

Turan

Canbay

127

Yalova

Çınarçık

Avni

Kurt

Mevcut Başkan

128

Yalova

Çınarcık

Koru

Kamil

Yaman

Mevcut Başkan

129

Yalova

Çiftlikköy

Nedim

Güler

130

Zonguldak

Devrek

Çaydeğirmeni

Hayrettin

Çataklı

131

Zonguldak

Çaycuma

Saltukova

Alim

Genç

132

Zonguldak

Alaplı

Gümeli

Ahmet

Saydam

Mevcut Başkan

133

Zonguldak

Kozlu

Cengiz

Bank

134

Zonguldak

Merkez

Beycuma

Hayati

Açıkgöz

135

Zonguldak

Kilimli

Ali Aslan

Kılıç

Mevcut Başkan

136

Zonguldak

Kilimli

Çatalağzı

Adnan

Akgün

Mevcut Başkan

137

Balıkesir

BŞB

Ahmet

Akın

Milletvekili

138

Artvin

Merkez

Demirhan

Elçin

139

Batman

Merkez

Enver

Erdem

140

Bingöl

Merkez

Vahdettin

Uzunyayla

141

Gümüşhane

Merkez

Bedri

Ağaç

142

Uşak

Merkez

Asım

Kalelioğlu

143

Erzincan

Merkez

İsmail

Taş

144

Karabük

Merkez

Mehmet

Durum

145

Burdur

Merkez

Ali Orkun

Ercengiz

Mevcut Başkan

146

Giresun

Merkez

Kerim

Aksu

Mevcut Başkan

147

Yalova

Merkez

Vefa

Salman

Mevcut Başkan

(Bitti)

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