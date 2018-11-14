CHP PM toplantısı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." dedi.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.
Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi.
"Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti.
Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti.
Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.
Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor."
- "CHP oyları yükseliyor"
Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi.
CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı.
Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti:
"Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP’li belediyelerin AKP’li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye’den giren 30 ilçenin 20'si CHP’li. Öte yandan tüm CHP’li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP’nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.
Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye’nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir."
- Soruları yanıtladı
PM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi.
Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi.
Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı:
"Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."
Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi.
"Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi.
CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:
1
Adana
İmamoğlu
Kasım
Karaköse
2
Adana
Tufanbeyli
Ahmet
Aktürk
3
Adıyaman
Çelikhan
Pınarbaşı
Mahmut
Alan
4
Adıyaman
Tut
Mehmet
Kılıç
5
Adıyaman
Besni
Şambayat
Nejdet
Arıcı
Mevcut Başkan
6
Adıyaman
Besni
Vakkas
Acar
7
Afyonkarahisar
Sülümenli
İsmail
Özakman
8
Afyonkarahisar
Çay
Pazarağaç
Fahrettin
Mutlu
9
Ağrı
Tutak
Erkan
Sayan
10
Ağrı
Taşlıçay
Kubbettin
Tekgül
11
Aksaray
Merkez
Taşpınar
Cihan
Yüksel
Mevcut Başkan
12
Aksaray
Merkez
Yeşiltepe
Tahsin
Çelik
Mevcut Başkan
13
Aksaray
Merkez
Yeşilova
Sibel
Muştu
14
Amasya
Merzifon
Alp
Kargı
Mevcut Başkan
15
Ankara
Çankaya
Alper
Taşdelen
Mevcut Başkan
16
Ankara
Yenimahalle
Fethi
Yaşar
Mevcut Başkan
17
Ankara
Elmadağ
Adem Barış
Aşkın
18
Antalya
Manavgat
Sükrü
Sözen
Mevcut Başkan
19
Antalya
Kemer
Mustafa
Gül
Mevcut Başkan
20
Ardahan
Göle
Köprülü
Engin
Sarıkaya
21
Artvin
Kemalpaşa
Ergül
Akçiçek
Mevcut Başkan
22
Aydın
Koçarlı
Mutlu
Öztürk
Mevcut Başkan
23
Balıkesir
Balya
Orhan
Gaga
24
Balıkesir
Havran
Bedri
Şahin
25
Balıkesir
Manyas
Tancan
Barçın
Mevcut Başkan
26
Balıkesir
Burhaniye
Ali Kemal
Deveciler
27
Bartın
Kurucaşile
Nergis
Kartal
28
Batman
Gercüş
Hamdiye
Öner
29
Batman
Hasankeyf
Orhan
Cihan
30
Batman
Beşiri
Genco
Özel
31
Batman
Kozluk
Savaş
Durmaz
32
Batman
Sason
Adnan
Yaşar
33
Bilecik
İnhisar
Ayhan
Ödübek
34
Bingöl
Yayladere
Sabri
Akyürek
Mevcut Başkan
35
Bingöl
Yedisu
Veysel
Yaygan
36
Bingöl
Kiğı
Yılmaz
Gündüz
Mevcut Başkan
37
Bitlis
Adilcevaz
Aydınlar
İsmet
Özçalımlı
38
Bitlis
Mutki
Kavakbaşı
Mezher
Özdeş
39
Bitlis
Güroymak
Günkırı
Servet
Başelçin
40
Bitlis
Güroymak
Gölbaşı
Cuma
Siri
41
Burdur
Bucak
Kızılkaya
Şeref
Coşar
42
Bolu
Mengen
Turhan
Bulut
Mevcut Başkan
43
Bolu
Mudurnu
Mehmet
İnegöl
Mevcut Başkan
44
Bolu
Yeniçağa
Adnan
Güngör
45
Bolu
Dörtdivan
İlyas
Özalp
46
Bursa
Orhangazi
Şaban Çetin
Çoklar
47
Bursa
Harmancık
Ahmet
Tufan
48
Bursa
Orhaneli
Vildan
Koç
49
Çanakkale
Çan
Bülent
Öz
50
Çanakkale
Çan
Terzialan
Feride
Demirbaş
51
Çanakkale
Ayvacık
Mesut
Bayram
52
Çanakkale
Ezine
Halil
Büyükerol
53
Çanakkale
Lapseki
Çardak
Metin
Semerci
54
Çankırı
Eldivan
Afife Ülkü
Kavalalı
55
Çankırı
Kurşunlu
Tevfik Metin
Aktaş
56
Denizli
Serinhisar
Hüseyin
Gemi
57
Denizli
Çivril
Ömer
Köseoğlu
58
Denizli
Pamukkale
Ahmet
Divarcı
59
Denizli
Güney
Mustafa
Urtekin
60
Diyarbakır
Çüngüş
Muhiddin
Yıldırım
61
Düzce
Akçakoca
Fikret
Albayrak
62
Düzce
Gölyaka
Abdullah
Şahin
63
Eskişehir
Han
Erdal
Şanlı
Mevcut Başkan
64
Eskişehir
Mahmudiye
İshak
Gündoğan
Mevcut Başkan
65
Eskişehir
Odunpazarı
Kazım
Kurt
Mevcut Başkan
66
Eskişehir
Tepebaşı
Ahmet
Ataç
Mevcut Başkan
67
Gaziantep
Karkamış
Ali
Doğan
68
Gaziantep
Araban
Hasan
TRUE
69
Giresun
Tirebolu
Burhan
Takır
70
Giresun
Eynesil
Ahmet Latif
Karadeniz
71
Gümüşhane
Şiran
Hüseyin
Kaya
72
Hatay
Antakya
Hikmet
Hatunoğlu
73
Kahramanmaraş
Andırın
Ahmet
Rüzgar
74
Kahramanmaraş
Elbistan
Onur
Gürbüz
75
Kars
Arpaçay
Enver
Akkaya
76
Kars
Susuz
Oğuz
Yantemur
77
Kastamonu
Devrekani
İlhan
Tuncer
78
Kastamonu
Bozkurt
Güvenç
Demirezen
79
Kayseri
Bünyan
Mustafa
Naldız
80
Kayseri
Felahiye
Kerim
Karakoç
81
Kocaeli
Darıca
Yakup
Törk
82
Kocaeli
Karamürsel
Ahmet
Çalık
83
Karabük
Yenice
Yortanpazarı
İsmail
Elemen
84
Kütahya
Dumlupınar
Zekeriya
Yılmaz
85
Kütahya
Domaniç
Mustafa Temel
Ergün
86
Kütahya
Domaniç
Çukurca
Ceyhun
Ergün
87
Kütahya
Altıntaş
Doğan
Akbunar
88
Kırıkkale
Sulakyurt
Tamer
Cihan
89
Manisa
Gölmarmara
Birol
Bak
90
Manisa
Saruhanlı
Zeki
Bilgin
91
Manisa
Kırkağaç
Şerif Ozan
İren
92
Nevşehir
Derinkuyu
Mustafa
Erdem
93
Nevşehir
Merkez
Sulusaray
Derviş
Dursun
94
Niğde
Altunhisar
Abdi
Mercan
95
Niğde
Ulukışla
Mustafa
Önen
96
Ordu
Fatsa
Ahmet
Canbaz
97
Ordu
Aybastı
Özdilek
Aydoğan
98
Ordu
Gölköy
Cengiz
Sarıyer
99
Ordu
Akkuş
Bayram
Görür
100
Sakarya
Serdivan
Zafer
Kazan
101
Sakarya
Karapürçek
Nizamettin
Yıldız
102
Samsun
Yakakent
Ramazan
Şensoy
103
Samsun
Çarşamba
Altan
Karabulut
104
Sinop
Erfelek
Muzaffer
Şimşek
Mevcut Başkan
105
Sinop
Gerze
Osman
Belovacıklı
Mevcut Başkan
106
Sivas
Gemerek
Çepni
Gülbeden
Yüksel
107
Sivas
İmranlı
Murat
Açıl
108
Sivas
Şarkışla
Ayfer
Temel
109
Şanlıurfa
Hilvan
Abuzer
Bebe
110
Şanlıurfa
Akçakale
Ahmet
Geçit
111
Şanlıurfa
Halfeti
Ekrem
Morçiçek
112
Şanlıurfa
Suruç
Kemal
Eşsiz
113
Şanlıurfa
Harran
Mehmet
İngin
114
Şanlıurfa
Viranşehir
Şehmus
Dodukanlıoğlu
115
Tunceli
Mazgirt
Akpazar
Cemal
Bulut
116
Tunceli
Hozat
Seyfi
Geyik
117
Tunceli
Mazgirt
İsmail
Toprak
118
Uşak
Eşme
Yılmaz
Tozan
119
Uşak
Sivaslı
Pınarbaşı
Naci
Akyürek
Mevcut Başkan
120
Uşak
Sivaslı
Selçikler
İbrahim
Kökçü
121
Uşak
Eşme
Yeleğen
Feyzi
Kaya
Mevcut Başkan
122
Uşak
Banaz
Kızılcasöğüt
Ömer
Biçer
Mevcut Başkan
123
Van
Çaldıran
Muhamed
Aladağ
124
Yalova
Armutlu
Ali
Çetinkaya
125
Yalova
Altınova
Kaytazdere
Ali
Kangal
Mevcut Başkan
126
Yalova
Altınova
Subaşı
Turan
Canbay
127
Yalova
Çınarçık
Avni
Kurt
Mevcut Başkan
128
Yalova
Çınarcık
Koru
Kamil
Yaman
Mevcut Başkan
129
Yalova
Çiftlikköy
Nedim
Güler
130
Zonguldak
Devrek
Çaydeğirmeni
Hayrettin
Çataklı
131
Zonguldak
Çaycuma
Saltukova
Alim
Genç
132
Zonguldak
Alaplı
Gümeli
Ahmet
Saydam
Mevcut Başkan
133
Zonguldak
Kozlu
Cengiz
Bank
134
Zonguldak
Merkez
Beycuma
Hayati
Açıkgöz
135
Zonguldak
Kilimli
Ali Aslan
Kılıç
Mevcut Başkan
136
Zonguldak
Kilimli
Çatalağzı
Adnan
Akgün
Mevcut Başkan
137
Balıkesir
BŞB
Ahmet
Akın
Milletvekili
138
Artvin
Merkez
Demirhan
Elçin
139
Batman
Merkez
Enver
Erdem
140
Bingöl
Merkez
Vahdettin
Uzunyayla
141
Gümüşhane
Merkez
Bedri
Ağaç
142
Uşak
Merkez
Asım
Kalelioğlu
143
Erzincan
Merkez
İsmail
Taş
144
Karabük
Merkez
Mehmet
Durum
145
Burdur
Merkez
Ali Orkun
Ercengiz
Mevcut Başkan
146
Giresun
Merkez
Kerim
Aksu
Mevcut Başkan
147
Yalova
Merkez
Vefa
Salman
Mevcut Başkan
(Bitti)
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