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CHP PM toplantısı 6 Aralık'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü toplanacak - Toplantı sonrası, aralarında büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının da bulunduğu 300'e yakın adayın ismi açıklanacak

CHP Parti Meclisi (PM), belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Alınan bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi "yerel seçimler" olacak.

Daha önce 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM, 6 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda ise 300'e yakın belediye başkan adayının ismini kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak isimler arasında bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının da olacağı belirtiliyor.

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chp Parti Meclisi PM yerel seçim

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