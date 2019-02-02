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CHP PM Toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

CHP’nin MYK Toplantısı sona erdi.

CHP’nin MYK Toplantısı sona erdi. MYK’da belirlenen isimler PM onayına sunulacak. PM’de 100’e yakın belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP MYK’da İzmir Buca’ya Suat Nezir, İstanbul Beyoğlu’na Alper Taş, Şişli’de Muammer Keskin, Küçükçekmece’de Kemal Çebi, Maltepe’de Ali Kılıç, Adana Seyhan’da Akif Kemal Akay’ın belediye başkanı olarak aday gösterilmesine yönelik karar alındı. Bu isimler PM’nin onayına sunulacak.
Kılıçdaroğlu’nun İzmirli Bayraklı için ise isim önermeyerek yetki talebinde bulunduğu öğrenildi.
CHP PM Toplantısı ise bir saat gecikmeli toplandı. PM toplantısında 100’e yakın belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.

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