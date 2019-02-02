CHP PM toplantısına ara verildi

CHP’de Parti Meclisine sunulan isimlerin bazıları onaylandı. Kılıçdaroğlu PM’ye ara vererek Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan PM toplantısında belediye başkan adayları için oylama yapıldı. CHP Parti Meclisi’nde Beyoğlu’nda Alper Taş, Şişli’de Muammer Keskin ve Kadıköy’de Şerdil Odabaşı’nın adaylıkları onaylandı.

CHP PM’de Küçükçekmece belediye başkanlığına Kemal Çebi’nin adaylığı da kabul edildi.

Kılıçdaroğlu’nun İzmir’in Bayraklı ilçesi adayını belirlemek için PM’den yetki almak üzereyken, bazı PM üyeleri Bayraklı için Erdal Aksünger’i önerdi. Yaşanan tartışma üzerine Kılıçdaroğlu’nun PM’ye ara vererek MYK’yı topladığı öğrenildi.

