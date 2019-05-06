CHP PM ve milletvekilleri yarın toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından yarın toplanacak.

Alınan bilgiye göre, toplantı yarın saat 10.00’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde yapılacak. Toplantıya CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun telefonla arayarak çağırdığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da arayarak süreçle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

