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CHP PM’den Eren Erdem’e açlık grevini sonlandırma çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi bir bildiri yayımlayarak, Eren Erdem’e açlık grevini sonlandırması yönünde çağrıda bulundu.CHP Parti Meclisi Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Parti Meclisi bir bildiri yayımlayarak, Eren Erdem’e açlık grevini sonlandırması yönünde çağrıda bulundu.
CHP Parti Meclisi Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, PM’de Eren Edem’le ilgili bildiri yayımlama kararı alındığını belirterek, bildiriyi okudu.
Bildiride Eren Erdem’in, tam 219 gündür cezaevinde olduğu belirtilerek, Erdem’in 6 gün önce açlık grevine başladığı ifade edildi. Bildiride şunlar kaydedildi:
"Eren Erdem; 6 gündür sadece su ve şekerle besleniyor. ’Adalet orucu’ adını verdiği eylemiyle, Türkiye’de yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı mücadele ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeleri olarak Eren Erdem’e sesleniyor ve ’halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu, dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu’ diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeleri olarak, sesine ses olacağımızı , davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana, ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini dünya duydu Eren! Çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde o hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz."

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