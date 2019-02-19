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"CHP sağ politikacılardan medet umma gayretinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe: - "CHP, son dönemde ürettiği politikalara baktığımızda özellikle kendisini sağda tanımlamayan politikacılardan medet umma, onlarla beraber yol yürüme gayretinde" - "DSP bayrağını İzmir'in belediye burçlarına asmak istiyoruz, çok iddialıyız. Ak güvercinin kanatları İzmir'in tüm semalarını kapsayacak"

İZMİR (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, "CHP, son dönemde ürettiği politikalara baktığımızda özellikle kendisini sağda tanımlamayan politikacılardan medet umma, onlarla beraber yol yürüme gayretinde." dedi.

Karakülçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmet arzusu içinde olduğu için İzmir'den adaylığı kabul ettiğini söyledi.

Halkın DSP'yi çare olarak gördüğünü belirten Karakülçe, şöyle konuştu:

"Buna inandıkları için partimize büyük bir teveccüh var. Sol siyaset sahil bandına sıkıştı. İzmir'den yürekli bir çıkışla tüm Anadolu'ya ve Türkiye'ye yayacak enerjiyi hem partimizde hem de kendimde görebiliyorum. CHP, son dönemde ürettiği politikalara baktığımızda özellikle kendisini sağda tanımlamayan politikacılardan medet umma, onlarla beraber yol yürüme gayretinde."

DSP'ye gelen isimlerin zaten daha önce partilerinde siyaset yaptığını hatırlatan Karakülçe, bundan dolayı yeni katılımlara transfer değil "yuvaya dönüş hareketi" dediklerini ifade etti.

Başta CHP olmak üzere partilerinde gelecek görmeyen ya da istediği atmosferi bulamayan kişilerin DSP'ye katıldığını aktaran Karakülçe, "CHP'den İzmir'de 10 ilçede bize ciddi katılımlar oldu." dedi.

Karakülçe, seçilmesi durumunda önemli projelere imza atmak istediğini, özellikle kentsel dönüşüm, eğitim ve sporda daha iddialı bir kent yaratmak istediğini kaydetti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın İzmir'e çok önem verdiğini vurgulayan Karakülçe, "İzmir'de demokratik sol belediyeciliği hayata geçirmek istiyoruz. DSP bayrağını İzmir'in belediye burçlarına asmak istiyoruz, çok iddialıyız. Ak güvercinin kanatları İzmir'in tüm semalarını kapsayacak." diye konuştu.

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