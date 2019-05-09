CHP, sanatçıların listesinin paylaşılmasını TBMM'ye taşıdı

"Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi sanatçılarımızın da düşüncelerini ifade edebilmeleri anayasal güvence altındadır. Kaldı ki Başbakan sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2010 referandumu sürecinde, fişlemelerin son bulacağı propagandasını yapmış, referandumun kabul edilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada da 'fişleme dönemini sona erdirdik' ifadesini kullanmıştır" dedi.

'MUHAMMET SAFİ, GÖREVİNE DEVAM EDECEK MİDİR?'

Özel, önergede şu soruları sordu:

"Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, bu fişleme dokümanını bir talimat doğrultusunda mı hazırlamıştır? Muhammet Safi’ye bu talimatı kim vermiştir? Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların fişlenmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Fişlenen sanatçılar hakkında Cumhurbaşkanlığı'nca bir işlem mi tesis edilecektir? Muhammet Safi hakkında ya da bu fişleme dokümanını hazırlaması talimatını verenler hakkında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır? Muhammet Safi, görevine devam edecek midir?

ANKARA, (DHA)-

