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CHP, sanatçıların listesinin paylaşılmasını TBMM'ye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'nin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı listeyi 'kayıt' notuyla paylaşmasını, TBMM gündemine taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'nin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı listeyi 'kayıt' notuyla paylaşmasını, TBMM gündemine taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özel, önergede Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'nin YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'na desteklerini ileten sanatçıların listesini hazırlayarak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını belirtti. Özel, Muhammet Safi'nin, bu paylaşımın üzerine 'kayıt' notu düştüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi sanatçılarımızın da düşüncelerini ifade edebilmeleri anayasal güvence altındadır. Kaldı ki Başbakan sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2010 referandumu sürecinde, fişlemelerin son bulacağı propagandasını yapmış, referandumun kabul edilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada da 'fişleme dönemini sona erdirdik' ifadesini kullanmıştır" dedi.

'MUHAMMET SAFİ, GÖREVİNE DEVAM EDECEK MİDİR?'
Özel, önergede şu soruları sordu:
"Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, bu fişleme dokümanını bir talimat doğrultusunda mı hazırlamıştır? Muhammet Safi’ye bu talimatı kim vermiştir? Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların fişlenmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Fişlenen sanatçılar hakkında Cumhurbaşkanlığı'nca bir işlem mi tesis edilecektir? Muhammet Safi hakkında ya da bu fişleme dokümanını hazırlaması talimatını verenler hakkında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır? Muhammet Safi, görevine devam edecek midir?

ANKARA, (DHA)-

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