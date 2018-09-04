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CHP şarbon vakalarının araştırılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

CHP, hayvanların ithal edilmeden önce şarbon ya da başka bir hastalık etkeni taşıyıp taşımadıklarına dair kontrollerinin yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hayvanların ithal edilmeden önce şarbon ya da başka bir hastalık etkeni taşıyıp taşımadıklarına dair kontrol edilip edilmedikleri ve hastalıkların zamanında belirlenmesi için mekanizmaların oluşturulup oluşturulmadığının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Et ve Balık Kurumunun Brezilya'dan ithal ettiği etlerde şarbon basili saptandığı ve 4 bin hayvandan oluşan bir sürünün karantinaya alındığı yönündeki haberlerin basına yansıdığı hatırlatıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de şarbon vakası görüldüğü belirtilen önergenin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Şarbon, deli dana hastalığıyla birlikte Türkiye'de hayvanlar arasında en sık görülen hastalıklardan birisidir. Dünya Sağlık Örgütüne göre, Türkiye şarbonlu vakaların en çok görüldüğü ülkelerin başında gelmektedir

Son 16 yılda uygulanan yanlış politikalar sebebiyle, Türkiye, gıda ve hayvancılık alanında dışa bağımlı bir ülke haline gelmiştir. Yerli hayvan üretimini desteklemek yerine kontrolsüz ithalat hamleleri ile vatandaşlarımız ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır."

Önergede, hayvanların ithal edilmeden önce şarbon ya da başka bir hastalık etkeni taşıyıp taşımadıklarına dair kontrol edilip edilmediklerinin araştırılması, ithal etlerin gıda güvenliği açısından gerekli kontrollerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve bu hastalıkların zamanında tespit edilecek şekilde mekanizmaların oluşturulup oluşturulmadığının tespit edilmesi, Türkiye'ye son 1 yılda canlı hayvan ithalatlarında toplam kaç canlı hayvanda şarbon tespit edildiğinin kamuoyuna açıklanması ve piyasaya hastalıklı et süren firmalar varsa bahse konu firmalara hangi tür cezai işlemler yapılacağının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

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CHP Sezgin Tanrıkulu Şarbona ilişkin Meclis araştırması açılsın

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