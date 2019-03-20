CHP Sarıyer Başkanı Genç: “Şakayı halkımız yapacak, toplum yapacak. O zaman göreceksiniz 1 Nisan’ı”

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle gezilerine devam ediyor. Derbent’te park açılışında konuşan Başkan Genç, tapu meselesiyle ilgili, “Hem engelleyeceksin, hem geri göndereceksin sonra gelip 1 Nisan’da diyeceksin. 1 Nisan şakası. Şakayı kim yapacak? Halkımız yapacak, toplum yapacak. O zaman göreceksiniz 1 Nisan’ı” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında vatandaşın sorununu yerinde dinlemek ve çözüme kavuşturmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, Derbent Mahallesi’nde yaptığı esnaf gezisinde vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Esnaf gezisinin ardından katıldığı park açılışında konuşan Başkan Genç, 10 yıldır üzerinde çalıştıkları mülkiyet meselesinin namusları olduğunu söyledi. Mülkiyet meselesinin artık Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğunu belirten Başkan Genç, 1 Nisan’dan sonra tapu sözü verenlere şakayı 1 Nisan’da halkın yapacağını ifade etti.

“Sarıyer benim namusum oldu”

“Sarıyer’de tapuların verilmesini engelledi” diyenlerin tapularının verilmemesi için çalıştıklarını iddia eden CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, “10 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. 10 yıldır birlikte çalıştığımız çok yoğun arkadaşlarımız var. Bu birliktelik öyle bir noktaya geldi ki artık gurur meselesi oldu, onur meselesi oldu. En önemlisi de namus meselesi oldu. Bizim namusumuz oldu. Sarıyer benim namusum oldu. ‘Sarıyer’de tapuların verilmesini engelledi’ diyen zihniyet hemen 2009’un başında özellikle de Bağlar mevkinde o gariban insanların tapularının verilmemesi için ne türlü atraksiyonlara kalktıklarını önce kendilerine bir soracaklar. Ellerinde liste liste televizyonlarda gösterenler o yazıyı çevirip kendi okuyacak. Hemen yanına ilk çıkan yazıyı ekleyecek. Orada görecek ‘Vakıf arazileri Milli Emlak’a Milli Emlak da Sarıyer Belediyesine devreder’ yazısını nasıl büyük atraksiyonlarla Büyükşehir Belediyesine döndürdüklerini oradaki insanlara söyleyecekler” dedi.

“Şakayı halkımız yapacak o zaman göreceksiniz 1 Nisan’ı”

Tapuların artık Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğunu söyleyen Başkan Şükrü Genç, “Tapu mu istiyorsunuz. Alın biz 10 yıldır çalıştık. Getirdik en son noktaya dayadık. En son nokta neresi? Büyükşehir Belediye Meclisi. Büyükşehir Belediye Meclisine geldi mi bunlar, geldi. O zaman ver aslanlar gibi gel burada konuş ben sesimi kesip oturayım. Hem engelleyeceksin, hem geri göndereceksin sonra gelip 1 Nisan’da diyeceksin. 1 Nisan şakası. Şakayı kim yapacak? Halkımız yapacak, toplum yapacak. O zaman göreceksiniz 1 Nisan’ı. ‘Fakir fukarayı belediye bitirdi’ diyenlere ben bir şapka daha gönderiyorum. Ben her ay 500 bin lira burs veriyorum. Bana bir tane belediye göstersinler öğrencilere burs veren şu anda. Bir şeyler konuşurken yalanı değil, aslanlar gibi muhalefet yapmayı öğreneceksin. 150 milyon borç aldık. Dönemin 90 milyon dolarına denk geliyor. Çarparsan bugünkü kurla zaten 500 milyon yapıyor. O 500 milyonu nerelere gönderdiniz zatı muhteremler” diye konuştu.

Parkın açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Mantar Özdemir ise, “Ne demek memnun olmak. Burası bizim gururumuz. Derbent bizim gururumuz. Şükrü Genç bizim gururumuz. Çalışanları bizim gururumuz. Evimiz burada. Biz de gelir buraya otururuz. Çayımızı içeriz, kahvemizi içeriz, çocuklarımızı oynatırız” şeklinde konuştu.

