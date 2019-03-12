HABER

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, semt pazarını gezip pazarcı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz"

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, semt pazarını gezip pazarcı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Genç, “Süreci çok iyi irdelemek ve hatanın nerede olduğunu tespit edip onun üzerine gitmek lazım. Yoksa geçici çözümlerle bu işler olmaz. Genel anlamda herkes fiyatlardan şikayetçi” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, seçim çalışmaları kapsamında Reşitpaşa Mahallesi’ndeki pazarı gezdi. Gezisine AK Parti seçim standına başarılar dileyerek başlayan Genç’e ilgi yoğundu. Pazarcıların ve alışveriş yapan vatandaşların sıkıntılarını ve isteklerini dinleyen Genç, yer ayarlanabildiği takdirde kapalı pazar yeri sözü verdi. Başkan Genç’e desteklerini bildiren pazarcıların “Gecekonduları ne yapacağız?” sorusuna ise Başkan Genç, “Bütün hedefimiz onları kurtarmak. Ahtım olsun” diye cevap verdi. Babasının da bir pazarcı olduğunu söyleyen Başkan Genç, gelen bir soru üzerine birilerinin pazarlarda çok sayıda tezgah kiralamasının suistimale yol açtığını da belirtti.

“Problem burada pazarcının sattığı 3-5 liralık mesele değil”
Genel olarak pazarda herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Sebzeci esnafı son zamanlarda oluşturulan satış yöntemini soruyor. Bundan sıkıntıları var tabi onların. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Problem burada pazarcının sattığı 3-5 liralık mesele değil. Bu işin temeline inmek gerekiyor. Yani ta tarlada bu işin üretiminden başlıyor. Çünkü üretim maliyeti yüksek, yol maliyeti yüksek. Bunlara gelene kadar bunlar en son tüketiciyle karşı karşıya kalan arkadaşlar. O noktaya kadar gelen süreci çok iyi irdelemek ve hatanın nerede olduğunu tespit edip onun üzerine gitmek lazım. Yoksa geçici çözümlerle bu işler olmaz. Genel anlamda herkes fiyatlardan şikayetçi ve pazarcı olarak yoğun ama alışverişçi olarak çok yoğun olmayan bir pazardı” ifadelerini kullandı.

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz

CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir (2)Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir (2)
Temelli: Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdırTemelli: Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı!

Elfin Tataroğlu, o sözleri duyunca Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'yi terk etti

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.