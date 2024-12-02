CHP sayfası yarın açılıyor! Ümit Özlale iddiaya ilk kez yanıt verdi: Görevini de açıkladı

Ümit Özlale için CHP sayfası açıldı! Bir süredir CHP'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan Özlale bugün sabah canlı yayında iddiaya bizzat yanıt verdi.

CHP İDDİASINA İLK KEZ YANIT VERDİ

Özlale, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in konuğuydu. "CHP'ye mi yarın geçiyorsunuz?" sorusuna Özlale "Evet" diye yanıt verdi.

CHP'DEKİ GÖREVİ NE OLACAK?

Özlale parti rozetinin daha netleşmediğini belirtirken "Birkaç görüşme yaptık. Bundan sonra kalkınma ve ekonomi alanında bilgilerimi tecrübelerimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek istiyorum. Burada mümkün olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İzmir milletvekili seçilen Ümit Özlale, Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından partiden istifa etmiş, yoluna bağımsız olarak devam etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır