HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP: Sayıştay Belediyeler Birliği'ni denetleyecek

CHP: Sayıştay Belediyeler Birliği'ni denetleyecek

06.01.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyeler Birliği'nin denetlenmesi için Sayıştay'ı ziyaret eden CHP'liler, taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

CHP: Sayıştay Belediyeler Birliği'ni denetleyecek

Sayıştay'ın üç yıldır denetleme yapılmamasına personel eksikliğini gerekçe gösterdiği öğrenildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i ziyaret ederek Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini talep etti. Torun, taleplerinin Sayıştay tarafından kabul gördüğünü ve denetlemenin Haziran ayında planlamaya alınmasını beklediklerini söyledi.

Ziyaret sonrası CHP'li milletvekilleri Burhanettin Bulut, Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Sibel Özdemir ve Deniz Yavuzyılmaz’la birlikte açıklama yapan Seyit Torun, süreçle ilgili bilgi verdi. Torun, "Bu sürece kadar Belediyeler Birliği ile ilgili sözlü olarak talebimizi ilettik. Daha sonra encümen üyelerimiz, yazılı olarak da Belediyeler Birliği kaynaklarının hangi belediyeye ne kadar araç, ne kadar diğer türlü bağışta bulunduğunu öğrenmek istedi. Ama bize sadece, bizim belediyelerimize verilen araçlar ve diğer yardımlar verildi" açıklamasını yaptı.

İncelemelerini yapacaklar

İçişleri Bakanlığı Komisyonu'nu yeterli imzayı toplayarak olağanüstü toplantıya davet ettiklerini hatırlatan Torun, Belediyeler Birliği'nin belediyelere gelen kaynaklardan kesilen paralarla bütçeyi oluşturduğura işaret ederek "Orada her bir belediyenin hakkı var" dedi. Belediyeler Birliği'ne "Bu oluşmuş kaynağı, bütçeyi ne şekilde harcadınız?" sorusunu yönelttiklerini ve bugüne kadar yanıt alamadıklarını kaydeden Torun, Sayıştay Başkanı Yener'i ziyaretine işaret ederek "Sayıştay'ın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak incelmelerini yapacaklarını ifade ettiler. Tabii ki, yani Haziran ayı itibarıyla takvim başlıyor. Sayıştay takvimi, inceleme… Eylül, Ekim itibariyle sonuçlar, raporlar açıklanıyor" diye konuştu.

Belediyeler Birliği'nin şeffaf davranmadığı iddiasında bulunan Torun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda sürekli yurt dışı gezileri olsun başka şeyler olsun davet ediyorlar, ama bunun ne amaçla yapıldığını biliyoruz biz. Şu anda belediyelerimize de zaman zaman araç gönderme gayreti içindeler, ama biz şunu istiyoruz: Benim belediyeme de göndermişsen, başka partilere mensup belediyelere de göndermişsen, bunun bilgisini ver, şeffaf ol. O kaynak senin babanın malı değil. Orada her bir belediyenin hakkı var. Hakka hukuka göre hareket et. İstanbul ile ilgili bir konu geçmedi."

Denetlenmeme gerekçesi: Personel eksikliği

DW Türkçe'nin CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre görüşmede Sayıştay Başkanı Yener, CHP heyetinin Belediyeler Birliği'nin bugüne kadar denetlenmemesine personel eksikliğini gerekçe olarak gösterdi.

Edinilen bilgilere göre en son 2017 yılında denetlendiğini ifade eden Yener, denetimin mevzuatlara uygun yapıldığını aktardı. Sözlü olarak bu talebin kendilerine iletilmiş olmasının yeterli olacağını dile getiren Yener'in Sayıştay’ın prensipleri çerçevesinde denetimlerin yapıldığını söylediği ve üç yıldır Birliğin neden denetlenmediğine gerekçe olarak ise personel eksikliğini gösterdiği öğrenildi.

CHP, kaynakların nereye harcandığını soruyordu

CHP, Türkiye Belediyeler Birliği'nin muhalif belediyelere yardımda bulunmak yerine yurt dışındaki belediyelere yardım ettiğini ve CHP'li üyelerin toplantılara davet edilmediğini gündeme getirerek birliğin kaynaklarının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine aktardığını iddia ediyordu. CHP, başkanlığını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı Birliğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne aktardığı kaynakların da açıklanmasını istiyordu.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Bakan Kurum'dan CHP'ye tepki! "Buna tahammül edemiyorlar"Bakan Kurum'dan CHP'ye tepki! "Buna tahammül edemiyorlar"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.