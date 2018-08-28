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CHP "seçim bildirgesi" üzerinde çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2019'da yapılması planlanan yerel seçimleri hedef olarak belirleyen CHP, seçim bildirgesi çalışmalarına hız verdi - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında taslak seçim bildirgesi oluşturuldu - Yapılacak sadeleştirmenin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Parti Meclisine sunulacak bildirgenin, gelecek haftalarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor

MEHMET TOSUN - Türkiye'de 2019'da yapılması planlanan yerel seçimleri hedef olarak belirleyen CHP, seçim bildirgesi çalışmalarına hız verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında bir ekip, partinin "taslak seçim bildirgesini" oluşturdu.

Yerel yönetimlere yeni bir bakış açısı kazandırmanın hedeflendiği taslak, yaklaşık 70 sayfadan meydana geldi. Taslağın, gelecek günlerde gözden geçirilerek sadeleştirileceği ifade edildi.

Özellikle Türkiye'nin deprem riski taşıdığına dikkat çekilen taslakta, şehirlerin doğal afetlere karşı hazır olmasının önemine işaret edildi.

Taslakta, deprem ve diğer felaketlere karşı alınabilecek radikal önlemler sıralanırken, "rant değil, insan" vurgusu yapıldı.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin hemen her şehrinde yaşanan trafik sorunlarına değinilen taslakta, toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve kolay ulaşıma yönelik çözüm önerileri getirildi.

- "Şehirlerin 50-100 yılı planlanacak"

Kentlerin altyapı sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesinin sağlanacağı sözü verilen taslakta, şehirlerin gelecek 50-100 yılını planlayacak vizyonun ortaya konulması amaçlandı.

Yeşil alanlardan park ve bahçelere, büyük projelerden kentsel dönüşüme kadar pek çok maddenin bulunduğu taslak, son hali verildikten sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Parti Meclisinin (PM) onayına sunulacak.

Taslak, parti yönetiminin de onayını aldıktan sonra bildirge haline getirilerek gelecek haftalarda kamuoyuyla paylaşılacak.

- "Bazı isimlere teklif götürülebilir"

Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın ve kentlerin geleceğini düşünen bir bildirge üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

"Geleceğin belediyeciliğini oluşturacağız. Sorun yaratan değil, sorun çözen bir perspektifi ortaya koyacağız." diyen Torun, deprem riskinden ulaşıma kadar, günün gereksinimlerini karşılayacak projeler ürettiklerine değindi.

Ulaşımda harcanan vaktin, "zaman israfı" olduğuna dikkati çeken Torun, bütün kentlerin en önemli sorununun ulaşım olduğunu, bunun yaygın toplu taşıma, yayalaştırma ve bisiklet kullanımı gibi alternatiflerle çözülebileceğini belirtti.

Torun, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde "halk tarafından sevilen, sayılan, vizyoner, örgütün önerdiği" isimlere öncelik vereceklerine vurgu yaparak, isim belirleme çalışmalarının devam ettiğini, bu süreçte CHP'nin de bazı isimlere teklif götürebileceğini kaydetti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Seçim bildirgesi Taslak yerel seçim

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