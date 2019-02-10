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CHP seçim bildirgesini açıkladı: Yoksulluğu yenen, rantı hakça paylaşan mutlu kentler

10.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı. 12 maddeden oluşan bildirgede "kentlerdeki rantın yandaşlara aktarılmasının" yarattığı sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, rantı hakça bölüme sözü verdi.

CHP seçim bildirgesini açıkladı: Yoksulluğu yenen, rantı hakça paylaşan mutlu kentler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı.

12 maddeden oluşan bildirgede "kentlerdeki rantın yandaşlara aktarılmasının" yarattığı sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, rantı hakça bölüme sözü verdi:

"Pendik Çınarca Mahallesi'ne sesleniyorum. Senin sorununa biz sahip çıktık şimdi sen CHP'yi seçeceksin. Rantı sana vereceğiz kardeşim."

Belediye başkanlarının halka saygılı, hesap veren ve şeffaf yönetimler uygulayacağını belirten CHP lideri, kentlerde üretim ve istihdamı artıracaklarını, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2.200 olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu "ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş, nefes alan, sosyal adaleti sağlayan, engelliler için yaşanabilir, kültür sanatı geliştiren, doğa dostu yeşil kentler" vaadinde bulundu ve ekledi:

"Son olarak, tüm yurttaşlarımız beraber bir kentte mutlu yaşamak istiyoruz. Biz size bu sözü veriyoruz."

Kılıçdaroğlu konuşmasında AKP belediyeciliğini ise şu sözlerle eleştirdi:

"Memlekette yeşil alan kalmadı. Nerede gördülerse gökdelen AVM yapacağız dediler.

"Saray belediyeciliğinde seçimle gelen seçimle gitmez. Saray belediyeciliğinde hesap vermek yoktur. Saray belediyeciliğinde ötekileştirme vardır.

"Yandaşa köprü şehir hastanesi yaptırıyorsun dolarla. Yandaşın otoyolundan tünelinden geçiyorsun dolarla ödüyorsun. Burada tık yok. Bakın bunları hiç tartışmıyor.

"Devleti yöneten kişi halkına yalan söylüyorsa ve yalan söylemeyi sürdürüyorsa o kişinin kendi milletine toplu iğne ucu kadar faydası olmaz."

Kılıçdaroğlu yerel seçim kapsamında İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını, Saadet Partisi ile dirsek temasında olduklarını da ekledi.

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