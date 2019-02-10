CHP seçim bildirgesini açıkladı: Yoksulluğu yenen, rantı hakça paylaşan mutlu kentler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı.

12 maddeden oluşan bildirgede "kentlerdeki rantın yandaşlara aktarılmasının" yarattığı sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, rantı hakça bölüme sözü verdi:

"Pendik Çınarca Mahallesi'ne sesleniyorum. Senin sorununa biz sahip çıktık şimdi sen CHP'yi seçeceksin. Rantı sana vereceğiz kardeşim."

Belediye başkanlarının halka saygılı, hesap veren ve şeffaf yönetimler uygulayacağını belirten CHP lideri, kentlerde üretim ve istihdamı artıracaklarını, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2.200 olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu "ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş, nefes alan, sosyal adaleti sağlayan, engelliler için yaşanabilir, kültür sanatı geliştiren, doğa dostu yeşil kentler" vaadinde bulundu ve ekledi:

"Son olarak, tüm yurttaşlarımız beraber bir kentte mutlu yaşamak istiyoruz. Biz size bu sözü veriyoruz."

Kılıçdaroğlu konuşmasında AKP belediyeciliğini ise şu sözlerle eleştirdi: