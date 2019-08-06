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CHP, seçim sonuçlarını il başkanlarıyla değerlendirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

CHP'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında 16-17-18 Ağustos'ta Nevşehir'de il başkanları toplantısı yapılacak - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında yürütülecek toplantıların ikinci gününe katılarak il başkanlarına hitap edecek

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin yerel seçim sonuçlarını analiz çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce milletvekilleri ve Parti Meclisi, ardından belediye başkanlarının katılımıyla toplantılar düzenleyen CHP'de, bayram sonrasında ise il başkanları toplantısı yapılacak.

Nevşehir'de 16-17-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantıda, yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra partinin bundan sonraki yol haritası da belirlenecek. Bu kapsamda parti yönetimi, il başkanlarının taleplerini ve önerilerini dinleyecek, yeni politikalar geliştirilecek.

CHP'nin kazandığı belediyelerde yapılacak çalışmaların ve denetimlerin de konuşulacağı toplantıda, il başkanlarından yazımı devam eden parti programına katkıları istenecek.

CHP, toplantıyla önümüzdeki seçimler için şimdiden strateji belirlemeyi hedefliyor.

Öte yandan Nevşehir Kartal Otel'de 3 gün sürecek toplantıya, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında yürütülecek çalışmaların ikinci gününe katılarak il başkanlarına hitaben bir konuşma yapacağı bildirildi.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde 11'i büyükşehir belediyesi olmak üzere 252 belediyede yönetimi kazanan CHP'de, son olarak 25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da belediye başkanları toplantısı yapılmıştı.

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