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CHP seçmeni 'küskünler'i değil, partiyi tercih etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

CHP’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip, başka partilerden ya da bağımsız olarak seçime giren adaylardan sadece 2’si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmeyince bağımsız olarak yeniden aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kemer’de DSP’den aday olan Necati Topaloğlu, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL, (DHA)- CHP’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip, başka partilerden ya da bağımsız olarak seçime giren adaylardan sadece 2’si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmeyince bağımsız olarak yeniden aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kemer’de DSP’den aday olan Necati Topaloğlu, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık sürecinde CHP'den aday gösterilmeyen bazı isimler, başka partilerin yolunu tuttu. İstanbul Şişli'de adaylık bekleyen Mustafa Sarıgül ile Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip DSP'ye geçerek aday oldu. Eski bir CHP'li olan Celal Doğan da üç dönem belediye başkanlığı yaptığı Gaziantep'te Millet İttifakı tarafından aday gösterilmeyince, DSP'den seçime girme kararı aldı.
CHP'nin güçlü olduğu Ege'de istifalar da peş peşe geldi. İzmir'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve Kiraz'da CHP'nin tek aday adayı Salim Özkarakaş ve Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar, yerel seçimlerde DSP'den aday oldu.
Aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı gösterilen, ancak ilçede Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayında karar kılınınca adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar da Demokrat Parti'ye geçti.
Antalya'nın Aksu ilçesinden adaylık bekleyen İsa Yıldırım, Kemer'de Necati Topaloğlu ve Konyaaltı ilçesinden Buket Dağlı da aday olamayınca CHP'den istifa ederek DSP'den aday oldu.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da aynı nedenle CHP'den istifa edip, yola bağımsız olarak devam etme kararı aldı.
ADAYLARDAN 2'Sİ KAZANDI
Dün yapılan yerel seçimlerde bu adaylardan sadece 2’si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Antalya’nın Kemer ilçesinde DSP’den aday olan Necati Topaloğlu da yeniden başkan oldu.
SARIGÜL VE BENLİ KAYBETTİ
Şişli’de DSP’nin adayı Mustafa Sarıgül yüzde 28.08’de kalırken, oyların yüzde 48.28’ini alan CHP adayı Muammer Keskin ise belediye başkanı oldu. Partisinde istifa edip DSP’nin Avcılar adayı olan mevcut başkan Handan Toprak Benli ise oyların ancak yüzde 0.81’ni alabildi. Burada da CHP adayı Turan Hançerli, oyların yüzde 52.11’ni alıp, yeni başkan oldu.

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