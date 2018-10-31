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CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bu oranlar hiç beklenmiyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 02:03 | Son Güncelleme

CHP'ye oy veren bin 210 seçmenle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 60'ı Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isterken Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı yüzde 15'te kaldı.

CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bu oranlar hiç beklenmiyordu

ORC Araştırma Şirketi'nin 24 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy veren bin 210 seçmenle yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmaya göre, CHP'lilerin yüzde 18,1'i "Yarın seçim olsa oyumu başka partiye veririm" diyor. Araştırmaya katılan CHP seçmeninin yüzde 21,8'i ise kararsız olduğunu belirtiyor.

YÜZDE 60 'İNCE' DİYOR

Takvim'de yer alan habere göre, araştırmada CHP seçmenine "Partinin başında kimi genel başkan olarak görmek istersiniz" sorusu da yöneltildi. Bu soruya CHP'lilerin yüzde 60,8'i Muharrem İnce cevabını verdi. Kılıçdaroğlu'nu partinin başında görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 15,3'te kaldı.

CHP SEÇMENİNİN PARTİ İÇİ GELİŞMELERE BAKIŞI

Kurultay tartışmaları CHP'ye zarar veriyor mu?

Evet: Yüzde 53,3

Hayır: Yüzde 43,1

Cevapsız: Yüzde 3,6

Bu pazar seçim olsa oyunuzu yine CHP'ye mi verirsiniz? Yoksa başka bir partiye mi?

CHP: Yüzde 56,9

Başka bir parti: Yüzde 18,1

Kararsız: Yüzde 21,8

Cevapsız: Yüzde 3,2

Size göre CHP kurultayı ne zaman olmalı?

Hemen olmalı: Yüzde 61,5

Normal zamanında olmalı: Yüzde 21

Yerel seçimlerden sonra olsun: Yüzde 12,5

Cevapsız: Yüzde 5

chp

Kimi CHP'nin Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?

Muharrem İnce: Yüzde 60,8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,3

Selin Sayek Böke: Yüzde 2,6

Metin Feyzioğlu: Yüzde 2,1

Mustafa Sarıgül: Yüzde 1,6

Tuncay Özkan: Yüzde 1,0

Bülent Tezcan: Yüzde 0,5

Diğer Yüzde 5,7

Cevapsız: 10:4

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Anahtar Kelimeler:
CHP anket muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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