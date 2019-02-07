CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Celiloğlu adaylıktan çekildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.
CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi.
Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanmasının ardından Celiloğlu aday gösterilmişti.
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