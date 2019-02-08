CHP Seferihisar’da başkanlık yarışı için 3 isim masada

CHP İzmir’de Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmesinin ardından, atanacak olan belediye başkan adaylığı için 3 ismin adı geçiyor.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. Sağlık sorunları nedeniyle çekilen Celiloğlu’nun yerine ise hangi ismin aday gösterileceği noktasında genel merkez çalışma başlattı.

Genel merkezin önündeki isimler ise eski Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Deniz Tolga İnci, eski CHP Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin ve Seferihisar’da iki dönem belediye başkanlığı yapan Etem Çalış’ın damadı Maliye Gelir Uzmanı Aydın Güney oldu.

Genel merkezin hangi ismi atayacağı önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



