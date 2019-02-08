CHP Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

İZMİR (AA) - İzmir'de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenemeyeceğini belirterek, yönetim kurulu üyeleriyle beraber istifa ettiğini bildirdi.

Yeşilyurt, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1 yıldır ilçe başkanı olarak görev yaptığını, görev süresi boyunca hem yönetim kurulu hem de kadın ve gençlik kolları ile evrensel demokrasi ve hukuk kurallarına bağlılıktan vazgeçmediklerini belirtti.

CHP'li olmanın yegane sebebini "evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebi." şeklinde değerlendiren Yeşilyurt, genel merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığını kaydetti.

Yeşilyurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenmesinin örneği yoktur. 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından atanmak istenmektedir. Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. Antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte beraber yol yürüdüğüm tüm partililerimize teşekkür ederim."

