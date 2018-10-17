CHP Selendi yönetimi görevlerinden istifa etti

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'da, CHP Selendi İlçe Başkanı Fikri Kaygısız ve Yönetim Kurulu'nu oluşturan 10 kişi, görevlerinden istifa etti.
Fikri Kaygısız, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de CHP oy oranlarının düşmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı oyu yükselmiştir. Partimizin güçlenmesi adına değişimden yana olmamız nedeniyle, yerel seçim sürecinde partimizde de birlik ve beraberlik esasının güçlenmesi çalışmalarının önünün kapanmaması için CHP Selendi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevimizden bizler istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.
Kaygısız ve yönetiminin, Muharrem İnce'yi genel başkan adaylığı konusunda desteklediği öne sürüldü.
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