İZMİR (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti içinde CHP propagandası yapanların olduğunu ileri sürerek "CHP sevicilerinden bir türlü arınamadık. Yanarım, buna yanarım." dedi.

Önder Aksakal, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenen partisinin İzmir İl Başkanlığı Kongresinde, imkansızlıklara rağmen ellerini taşın altına koyarak 4 yıl önce partide göreve geldiklerini söyledi.

Bu durumda asla rahatsızlık duymadıklarını aktaran Aksakal, "Partimizin bundan 34 yıl öncesinde ve devamında olduğu gibi bugün de yani Ecevit'in genel başkanlık yaptığı süreler de dahil olmak üzere, benden önceki genel başkanlarımızın dönemlerinde de ve nihayet benim görev dönemimde de içimizdeki CHP sevicilerinden bir türlü arınamadık. Yanarım, buna yanarım. Bu nasıl bir ruh halidir, nasıl bir kişilik denklemidir, nasıl bir tıynettir anlayabilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Aksakal, partide sürekli bir yenilik arayışı varmış, kargaşa varmış şeklindeki yaklaşımların da seçmenleri kararsız kalma noktasına esir ettiğini söyledi.