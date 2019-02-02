CHP Şişli adayı için Kılıçdaroğlu'nun önerdiği isim: Muammer Keskin (Muammer Kesin kimdir?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan İstanbul'un Şişli ilçesinde partisinin adayını belirledi. GerçekGündem'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak eski SHP Şişli İlçe Başkanı mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi. Muammer Keskin'in isminin MYK'dan geçerek Parti Meclisi'nde oylanması bekleniyor. MUAMMER KESKİN KİMDİR? 1954 doğumlu, evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.

KESKİN'DEN SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU Şişli’de mali müşavirlik yapan Muammer Keskin, CHP'den belediye başkan aday adayı olmuştu. Adaylıkla ilgili Birgün'e açıklamalarda bulunan Keskin hedefinin "sosyal, demokrat ve toplumcu bir belediyeciliği egemen kılmak” olduğunu belirtmişti. Gazeteci Tuğçe Çınar'a konuşan Keskin şu ifadeleri kullanmıştı; Öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizden bahsedebilir misiniz? 1954 Ardahan doğumluyum. İlköğretim ve lise eğitimimi Ardahan’da yaptım. Yükseköğrenimim için İstanbul’a geldim. Uzun zamandır Şişli’de yaşıyorum. 10 yıl İstanbul belediyesinin çeşitli birimlerinde çalıştım. Sonra üç yıllık bir öğretmenlik serüvenim var. Daha sonra yüksekokulu bitirip mali müşavirlik belgesini aldım. 30 yıldır da Şişli’de mali müşavirlik yapıyorum. Bu arada geçmiş dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin İlçe başkanlığını yaptım. İstanbul Mali Müşavirler Odası’nda 8 yıl yöneticilik yaptım. Bir akademi kurduk onun yöneticiliğini yaptım. Şimdi de serbest mali müşavir olarak Şişli’de mesleğime devam ediyorum. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi’nde Şişli ilçesinde siyaset yapıyorum.

Neden aday oldunuz? Şişli bir anlamda yaşama yön veren bir ilçe. Gençlik yıllarım burada geçti. Bu ilçede evlendim, çocuklarım burada doğdu. Şişli kültürel, sosyal, siyasal açıdan sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin önemli bir ilçesi. Burada hak edildiği gibi bir yönetim görmediği için bu eksikleri gidermek, sosyal, demokrat ve toplumcu bir belediyeciliği egemen kılmak için adayım. Belediyecilik anlayışınız nedir? Türkiye’deki belediyeciler toplumun gözünde aynılaştı. Fark nerede? Fark toplumcu belediyecilikte. Yani bir belediye başkanının; yolları yapacağım, kaldırım yapacağım, suyu akıtacağım demesi bir anlam taşımamalı çünkü bunlar zaten rutin görevler olmalı. Mesela 15 bin nüfusu olan bir mahallemizde bir tane kreşimiz yok. Çalışan kadınların yoğunlukta olduğu bir ilçe burası. Yani, bir anne çocuğunu kime bırakır, güvendiği bir yere bırakır. Eğer kendi ailesinden biri yoksa bir ekonomik özgürlüğüne göre bir mekân arayacaktır. Belediyenin tam burada işe yaraması lazım. Farklı projeleriniz olacak mı?

Aslında çok sayıda projemiz var. Temel ilkem; 25 mahallesinde yaşayan tüm yurttaşlarımızın kararlarını ortak bir karar haline getirip o mahallenin önceliklerini belirlemek. O mahallenin önceliklerine göre de ister CHP’li olsun, ister İYİ Partili olsun, ister AKP’li olsun, ister HDP’li olsun, isterse de diğer partilerden olsun hiçbir ayrım yapmadan ötekileştirmeden tüm yurt taşlarımıza hizmet götürmek. 25 mahallemizde oluşturacağımız mahalle meclisleriyle, muhtarlıklarla bu mahallelerdeki sorunlar tespit edilecek. İlk üçe giren 25 mahalledeki aciliyete göre de o mahallelere öncelik verilecek. Ayrıca Şişli’nin bütçesi diğer ilçelere göre daha iyi. Ama bu bütçeden mahalleler yeterli ölçüde bir destek almıyor. Vereceğim sözlerden bir tanesi de budur. Bir de biz bir manifesto hazırlıyoruz. Bu manifestoyla tüm Şişli ve İstanbul halkına kendimizi ifade edeceğiz. Aynı zamanda da ben ve ekibim bir taahhütname imzalayacağız. Göreve başlamadan kendi alanımızı daraltacağız. Belediye başkanının tanrısal bir güce sahip olmasını engelleyeceğiz. Temel hedefimiz çağdaş bir yönetim oluşturmak.