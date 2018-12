CHP Şişli adayı kim olacak? Mustafa Sarıgül'den Nagehan Alçı'ya telefon

— Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014'te İstanbul'a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli'ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz.

'MEYDAN BOŞ MU?'

Nagehan Alçı, söz konusu yazısının devamında AK Parti'nin İstanbul'da yürüttüğü yerel seçim çalışmalarına da değindi. "İstanbul'da AK Partili hangi ilçeye gitsem aynı şikayetle karşılaşıyorum; sahada kimse yok" diyen Alçı, şunları kaydetti:

— Mevcut belediye başkanları özellikle de bir beklenti içindelerse gayret ediyorlar ama birçok yer için ismi geçen belediye dışından isimlerin hiçbiri sokağa inmemiş. AK Parti'de yine her şeyi Tayyip Erdoğan'dan bekleme ataleti görüyorum. O nedenle ilçe adayları da bir an önce açıklanmazsa ciddi bir vakit kaybı olacak. Herkes her şeyi Erdoğan'ın işareti ile yapıyor gibi bir hava var, bunun kırılması gerekir.