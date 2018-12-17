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CHP Şişli adayı kim olacak? Mustafa Sarıgül'den Nagehan Alçı'ya telefon

SEÇİM HABERLERİ  | 17.12.2018 08:24 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını ve Şişli'den aday gösterilmeyeceği iddialarıyla ilgili "Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor" dediğini aktardı.

CHP Şişli adayı kim olacak? Mustafa Sarıgül'den Nagehan Alçı'ya telefon

Gazeteci Nagehan Alçı, "İYİ Parti'nin gözünden ittifak ve çok ilginç ayrıntılar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Son günlerde CHP'nin Şişli adayının eski il başkanı Cemal Canpolat olduğunu çok kesin bir dille söyleyen birçok CHP'li var. İçlerinden bazıları sözlerine güvendiğim kaynaklar. Ben ekranda 'Eğer CHP adayı Canpolat olursa Sarıgül bağımsız ya da DSP'den bile girse kazanamayabilir' yorumunu yapmıştım. Bunun üzerine Mustafa Sarıgül aradı" ifadesini kullandı.

Alçı, Sarıgül'ün şu ifadesini aktardı:

— Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014'te İstanbul'a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli'ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz.

Alçı, "Peki ya yapmazsa? B seçeneği ne? DSP'den aday olur musunuz ya da bağımsız girer misiniz?" sorusuna Sarıgül'ün yanıtının "Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı. İstanbul'da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok. Parti kazanmayı hedefliyorsa ben ortalamayı yukarı çekerim. Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım" olduğunu belirtti.

'MEYDAN BOŞ MU?'

Nagehan Alçı, söz konusu yazısının devamında AK Parti'nin İstanbul'da yürüttüğü yerel seçim çalışmalarına da değindi. "İstanbul'da AK Partili hangi ilçeye gitsem aynı şikayetle karşılaşıyorum; sahada kimse yok" diyen Alçı, şunları kaydetti:

— Mevcut belediye başkanları özellikle de bir beklenti içindelerse gayret ediyorlar ama birçok yer için ismi geçen belediye dışından isimlerin hiçbiri sokağa inmemiş. AK Parti'de yine her şeyi Tayyip Erdoğan'dan bekleme ataleti görüyorum. O nedenle ilçe adayları da bir an önce açıklanmazsa ciddi bir vakit kaybı olacak. Herkes her şeyi Erdoğan'ın işareti ile yapıyor gibi bir hava var, bunun kırılması gerekir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadın eski fetöcü değilmi ?
Bu Fetö Artığı Neden Hala Ekranlarda ? Kim Sahip Çıkıyor Buna. O Kadar İftira İle İşinden Gücünden Olan Varken, Neden Bu Kadına ve Kocasına Hiç Bir Şey olmuyor ? Bunlar Değil mi Fetö yü Öven Bank Asyadan Kredi İle Milyonluk Ev Alan.Niye Biri Çıkıp Da Miting Alanından Bunlara Ahlaksızlar Demiyor ????
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