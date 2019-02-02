CHP Şişli adayı Muammer Keskin oldu! (Muammer Keskin kimdir?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tartışmalara neden olan Şişli ile birlikte Küçükçekmece, Beyoğlu ve Kadıköy'de partisinin adaylarını belirledi. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre Kılıçdaroğlu, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak eski SHP Şişli İlçe Başkanı mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi.

Muammer Keskin'in ismi MYK'nın ardından Parti Meclisi'nden de geçti.

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 doğumlu, evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.