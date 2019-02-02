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CHP Şişli adayı Muammer Keskin oldu! (Muammer Keskin kimdir?)

SEÇİM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

CHP'de aday listesinin belirlendiği MYK toplantısının ardından oluşan liste Parti Meclisi'ne sunuldu. PM'de yapılan oylamada Şişli'de DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül'ün karşısına Şişli Belediye Başkan adayı olarak Muammer Keskin'in adaylığı kabul edildi. CHP Parti Meclisi'nde Beyoğlu’da Alper Taş, Kadıköy’de Şerdil Dara Odabaşı’nın da adaylıkları onaylandı.

CHP Şişli adayı Muammer Keskin oldu! (Muammer Keskin kimdir?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tartışmalara neden olan Şişli ile birlikte Küçükçekmece, Beyoğlu ve Kadıköy'de partisinin adaylarını belirledi. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre Kılıçdaroğlu, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak eski SHP Şişli İlçe Başkanı mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi.

Muammer Keskin'in ismi MYK'nın ardından Parti Meclisi'nden de geçti.

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 doğumlu, evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.

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HAYRİ İNÖNÜ: BEN OLMAYACAKSAM O OLSUN

İddiaya göre, dün genel merkeze gelen Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.

PARTİ MECLİSİ'NDE KABUL DİLDİ! 5 İLÇE NETLEŞTİ

Öte yandan saat 11.00'de başlayan MYK toplantısının ardından toplanan PM'de İstanbul'un 4 ilçesi için karar verildi.

Netleşen adaylar şöyle;

Şişli - Muammer Keskin

Küçükçekmece - Kemal Çebi

Beyoğlu - ÖDP'li Alper Taş

Kadıköy - Şerdil Odabaşı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
sarıgül sende hiçmi onur yok genel başkanı olmak istediğin bir partiye hangi mantık ve çıkar sevdasıyla rakip oldun umarım rezil olursun gizli akp destekçisi
fener gibi kümede kalma mücaadelesinde chhp
aradan AK PARTI SIYRILIR ALIR bunlar birlik yapacak kapasiteye sahip insanlar degil AK PARTI goturur
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