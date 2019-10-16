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CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasına giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylemi yapınca gözaltına alındı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan CHP Şişli İlçe Başkanlığı binası önüne gelen 4 kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi. İki kişi ise parti binasının önünde bekledi.

Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı.

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Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya atan DEV-GÜÇ üyesi 2 eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tamamda Yanlış adrese gitmiş. Zaten CHP de karşı degilmi.. Bozacının şahidi, şıracı olmuş yani
aynen. Bunlar zaten Mecliste "içimiz yana yana" diyerek Tezkereye Evet demişlerdi. İçleri yana yana izliyorlar şimdide. Tıpkı Afrin de "sakın Afrin Merkeze Girmeyin" dedikleri gibi feryad ediyorlar
tam bir pravakasyon. böyle ucuz işler para etmez millet ittifakını yıkmak için.
DEV-GÜÇ iktidarın algı operasyonu yapması için görevlerini yerine mi getirmişler.
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