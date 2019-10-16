CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme

Zor günlerde partililerle yol aldıklarını dile getiren Temel, "Bütün yanlışlıklara siz değerli partililerimiz sayesinde son verdik. Evet bir yanlış yapılmıştır. Bu karar, hukuksuzdur, adil değildir, adaletten yoksundur. Neden görevden alındık. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bu değerli partinin mensupları asla böyle gönderilmemelidir." diye konuştu.

SİVAS (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, tüzüğün 25. maddesi gereğince Sivas il ve merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı ve yeni görevlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Eski CHP Merkez İlçe Başkanı Erdoğan ise "İl ve İlçe yönetim kurullarında bulunan bazı arkadaşlarımızın istifa etmesinden dolayı tüzüğümüz gereği il ve merkez ilçe yönetimimiz düşmüş bulunmaktadır." dedi.

CHP'de hiçbir zaman şahısların ve belli grupların menfaatinin ön planda olmadığını savunan Erdoğan, "Yaşanan bu antidemokratik durumu hiçbir şekilde kabul etmesek de her daim bize yakışan şekilde genel başkanımızın yanında yer alacağız. İstifa eden arkadaşlarımızın yeniden atama listelerinde yer alması vahim bir durumdur." ifadelerini kullandı.

