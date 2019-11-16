CHP siyanür satışlarının araştırılmasını istedi

"Ekonomide yaşanan olumsuz tablo da geleceğe yönelik ümitlerini yitiren vatandaşlarımızı çaresizliğe mahkum ederek intiharlara kadar sürüklemektedir.

Son dönemde Antalya, İstanbul Fatih ve Bakırköy’de siyanürle yaşanan toplu intihar vakaları, toplum olarak hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Geçmiş dönemlerde de internetten sipariş edilen siyanürle intihar vakaları yaşanmıştır. Siyanür ve benzeri tehlikeli kimyasal maddelerin internetten satılması konusunda hukuki bir mevzuata ihtiyaç duyulduğu açıktır. Siyanür gibi tehlikeli maddelerin internet yoluyla teminine ilişkin mevzuatın geliştirilmesinin yolları bulunmalı ve internetten satışı gerçekleştiren şirketler hukuki olarak sıkı bir takibe alınmalıdır. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin siyanür ve tehlikeli kimyasallara erişimi konularındaki mevzuatı incelenerek, toplumumuzu tedirgin eden siyanür ve bunun gibi tehlikeli kimyasal maddelerin temini konusu güvenilir bir hale getirilmelidir."



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