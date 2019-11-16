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CHP siyanür satışlarının araştırılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

CHP siyanür satışlarının araştırılmasını istedi

CHP, siyanür gibi zehirli kimyasal maddelerin, başta internet olmak üzere birçok yerde satışının zorlaştırılması, kontrol altına alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına verilen araştırma önergesinin gerekçesinde, içerdiği bileşikler nedeniyle insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan siyanürün, birçok endüstri kolunda ve madencilikte yaygın şekilde kullanıldığı anımsatıldı.

Çok tehlikeli derecede zehirli olan siyanürün, internet üzerinden beyanla satın alınabildiği, bunun için yazılı yetki belgesi aranmadığı belirtildi.

Vatandaşların, hayat pahalılığı karşısında geçim zorluğu çektiği, milyonlarca vatandaşın bankalara borçlarını ödeyemediği, başta SGK olmak üzere kamu kurumlarına ödemelerini yapamadığının savunulduğu gerekçede, batık krediler, karşılıksız çekler ve icra iflas dosyalarının yanı sıra protesto edilen senetlerin sayısında ciddi oranda artış yaşandığı öne sürüldü.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Ekonomide yaşanan olumsuz tablo da geleceğe yönelik ümitlerini yitiren vatandaşlarımızı çaresizliğe mahkum ederek intiharlara kadar sürüklemektedir.
Son dönemde Antalya, İstanbul Fatih ve Bakırköy’de siyanürle yaşanan toplu intihar vakaları, toplum olarak hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Geçmiş dönemlerde de internetten sipariş edilen siyanürle intihar vakaları yaşanmıştır. Siyanür ve benzeri tehlikeli kimyasal maddelerin internetten satılması konusunda hukuki bir mevzuata ihtiyaç duyulduğu açıktır. Siyanür gibi tehlikeli maddelerin internet yoluyla teminine ilişkin mevzuatın geliştirilmesinin yolları bulunmalı ve internetten satışı gerçekleştiren şirketler hukuki olarak sıkı bir takibe alınmalıdır. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin siyanür ve tehlikeli kimyasallara erişimi konularındaki mevzuatı incelenerek, toplumumuzu tedirgin eden siyanür ve bunun gibi tehlikeli kimyasal maddelerin temini konusu güvenilir bir hale getirilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Araştırma Önergesi sevda erdan kılıç Siyanür

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