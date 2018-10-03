NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz çok iktidar gördük, cumhuriyet değerleri ile uğraşan, cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmaya çalışan başka siyasi partiler de gördük. Onlar şu anda tarihin çöplüğünde ama CHP sizlerin sayesinde dimdik ayakta." dedi.

Salıcı, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi.

Yerel seçimler öncesi il teşkilatlarının görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Salıcı, AK Parti'nin adalet ve kalkınma kavramlarından uzaklaştığını savunarak, vatandaşların ekonomik sorunlar yaşadığı dönemde, il ve ilçelerdeki parti teşkilatlarının yerel seçim sürecinde gayretli çalışmasının kendilerini iktidara taşıyabileceğini belirtti.

Salıcı, "Biz çok iktidar gördük, cumhuriyet değerleri ile uğraşan, cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmaya çalışan başka siyasi partiler de gördük. Onlar şu anda tarihin çöplüğünde ama CHP sizlerin sayesinde dimdik ayakta. Bu mücadele, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni öncelikle iktidardan uzaklaştıracak. Sonra da Atatürk'ü, cumhuriyet değerlerini ve solun sosyal demokrasisinin evrensel değerlerini iktidara getirecek olan bir mücadele." diye konuştu.