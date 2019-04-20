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CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 07:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya görevinden istifa etti.

CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

CHP'li Başkan Hüseyin Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile istifasını kamuoyuna duyurdu. Akkaya açıklamasında, “Kamuoyuna. Büyüklerim istedi geldim. Çünkü ben CHP’liyim. Atatürk’ün partisine gönülden bağlıyım. Sözümde durdum. Seçimi alırım dedim, aldım. 3 ay sonra yokum dedim. İlçe başkanlığı görevinden bugün itibarıyla ayrıldım. Vefa sadece Vefa Lisesi'nin adı değildir. Emekte çok çaba harcanan yüce bir değerdir. İkisi de altından kıymetlidir kıymet bilene, bir de parti kültürü vardır. Partimin ve bazı değerlerin yıpranmaması, ayrıca gençlerin önünü açmak adına geri çekilmek gerekir. İlçe başkanlığım süresince yanımda durana, birlikte yürüyene, CHP kültürünü önemseyene, emeği geçene, katkısı olana ve birleştirici olup kıymet bilene çok çok teşekkür eder, minnettarlığımı ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP istifa Hüseyin Akkaya

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