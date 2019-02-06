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CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti.

CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

Söke Adliye Sarayı önünde bir araya gelen parti üyeleri, istifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna iletti.

İstifa edenler adına açıklama yapan Çağdaş Sölpük, CHP'nin tüm değerlerinden uzaklaştırılarak, Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tek başına yetkili olduğu bir parti haline dönüştürüldüğünü öne sürdü.

'BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELİRLEMELERİNDE LİYAKAT, VEFA UNSURLARI DİKKATE ALINMADI''

Gönülden sevdikleri partilerinin bir oy daha fazla alması için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Sölpük, şöyle konuştu:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi içindeki antidemokratik, adaletsiz, birilerinin adamı olmaya, Özlem Çerçioğlu'na biat etmeye dayalı yapıya ve yöneticilere gösterilen vefasızlığa, yapılan hakaretlere sessiz kalmayıp isyan ederek istifa etmek için toplanmış bulunmaktayız. Aydın merkez ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa ve başarı unsurları, yaptırılan anket sonuçları dikkate alınmamış, ön seçim yapılmamıştır. CHP il, ilçe ve belediye başkanlarının atamasında, seçtirilmesine Özlem Çerçioğlu'nun tek yetkili olduğu bir Aydın örgütüne dönüştürülmüştür."

DAHA ÖNCE 62 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ

Eski CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan ise istifalara ilişkin, "CHP içindeki antidemokratik uygulamalar devam ettiği için bu istifalar Söke'de olduğu gibi tüm Türkiye'de artarak devam edecektir." dedi.

CHP Söke teşkilatında daha önce de 62 kişi istifa etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Söke istifa

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