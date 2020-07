CHP Sol Çizgiden Kopma Eleştirisiyle Kurultay Yapıyor

Tekin Yayinevi’nce yayımlanan, 482 sayfadan oluşan kitaptaki tanıtım yazısında “Kılıçdaroğlu, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucularının da içinde yer aldığı CHP'nin genel başkanlığına seçildiği Mayıs 2010'dan günümüze yaptığı konuşmalarda herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet talebini inanç ve kararlılıkla dile getirdi. Ülkenin bir zümre, grup ya da kişinin tahakkümüne bırakılmaması için uzun bir yürüyüş başlattı. Bu uzun yürüyüş, 100. Yılında Cumhuriyeti'nin demokrasiyle taçlandırılmasıyla yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Böylesine uzun mücadeleler ancak vatanını ve halkını seven insanların önderliğinde yılmadan ve kararlılıkla sürdürülebilir. Bir kişi yürür ve ardından binler, on binler yürür. Duvarlar parça parça yıkılır. Adalet ve özgürlüğe böyle bir yoldan varılır” denildi.

Aytuğ Atıcı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yani genel başkan yardımcılıklarının, Parti Meclisi’nin, partide tabanı temsil yetkisine sahip organ tarafından seçilmesini talep ediyor. Parti tabanı temsili bakımından 60 kişilik Parti Meclisi’nin üye sayısı arttırılarak her ilden mutlaka üye olması gerektiğini savunan Atıcı, bugünlerde il parti teşkilatlarınca toplantılar düzenleyerek CHP Parti Tüzüğü uyarınca aday olabilmek için yeterli delege sayısından imza almayı hedefliyor.

“Öncelikle kurultayımızın pandemi şartlarında düzenlenmesinin kurultayın verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde büyük engel oluşturduğunu belirtmeliyim. Onur üyeleri ve partililerimizin katılmayacağı bir kurultay, iktidar dinamizmini örgütümüze taşıyamaz. Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihsel önemine uyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır. İkinci olarak; kurultayın yaşadığımız alt üst oluşların muhasebesinin yapıldığı ülkenin temel meselelerinde doğrultunun tarif edileceği bir tartışma ortamından uzak yapılıyor olmasıdır. Bu tartışmaları elden geldiğince kurultay gündemine taşımaya çalışacağız. Kurultayımız CHP geleneğini geleceğe taşıma göreviyle karşı karşıya. Geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için, yurdumuzda ve dünyada ön şartsız barış için, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, çalışma hakkı için, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, LGBT, her inancın, her kimliğin, her etnisitenin bir arada ve eşit yaşamalarının ön koşulu olan laiklik için, insancıl bilim ve yaratıcı sanat için, özgürlüklerin koruyucusu adalet için, ırmaklarımız, denizlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, hayvanlarımız için, Gelecek için CHP’ ye ihtiyaç var”

Bu arada geçtiğimiz dönemlerde de genel başkanlık aday adaylığını açıklayan ancak delegeden destek alamamış Prof. Dr. Tolga Yarman da bugün yine aday adayı olduğunu duyurdu. Yarman’ın iktidara yürüyüşü “ham bir hayal” tanımlaması ve mevcut yönetimi “paralel CHP” olarak tanımlamaları ise özellikle hükümete yakın medya kuruluşlarınca yakından takip edildi ve paylaşıldı.