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"CHP, sol düşüncenin iktidar olmamasını istiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Türkiye'de kendisini solun tek temsilcisi gibi gösteren CHP, sol düşüncenin hiçbir zaman iktidar olmamasını istiyor"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye'de kendisini solun tek temsilcisi gibi gösteren CHP, sol düşüncenin hiçbir zaman iktidar olmamasını istiyor." ifadesini kullandı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Aksakal, Bilkent Üniversitesinde Politik Düşünce Kulübü’nün konuğu oldu.

"Toplumsal Kalkınma ve İşsizlik Konusunun Temel Parametreleri" başlıklı bir konuşma yapan Aksakal, toplumsal kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sağlanması ve işsizliğin azalmasının üretim seferberliğinden geçtiğini aktardı.

Devletin asli görevinin vatandaşlarına iş fırsatları oluşturmak olduğunu vurgulayan Aksakal, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Bir soru üzerine Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini ifade eden Aksakal, barışı ve güvenliği sağlamanın yolunun bölge ülkelerinin ortak hareket etmesinden geçtiğini vurguladı.

Yerel seçimlerde DSP’nin tutumuyla ilgili kendisine eleştiri ve soru yönelten bir öğrenciye de yanıt veren Aksakal, DSP’nin ayrı bir siyasi parti olduğunu ve kimseyi desteklemek gibi bir zorunluluğu olmadığını söyledi.

Aksakal, "Türkiye'de kendisini solun tek temsilcisi gibi gösteren CHP, sol düşüncenin hiçbir zaman iktidar olmamasını istiyor." ifadelerini kullandı.

23 Haziran seçiminde oy kullanmamasına da açıklık getiren Aksakal, "Bizim için seçimler 31 Mart'ta bitmişti. Aday göstermediğimiz ve benimsemediğimiz adaylara, bir genel başkan olarak gidip oy vermem doğru olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

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Bilken Üniversitesi dsp genel başkanı Önder Aksakal

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