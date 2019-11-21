CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir il binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddiaların AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlandığını hatırlattı.

"BU OYUN GÜNDEMDEN DÜŞMÜŞ OLDU"

CHP'nin Osmanlı sarayının emirlerine karşı kurulmuş bir parti olduğunu, kuruluş dilekçesinin Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazıldığını ifade eden Öztrak, "Sabah genel başkanımız çıkıp bununla ilgili olarak, bu oyunu bozmak üzere bir konuşma yaptıktan sonra açıklamalar yapıldı. Öyle gözüküyor ki uzunca bir süre bu meseleyi gündemde tutmak isteyen oyun bozuldu. Bu oyun gündemden düşmüş oldu." diye konuştu.

Milletin gündeminde işsizlik, pahalılık ve yoksulluğun bulunduğunu, AK Parti'nin ise bunları unutturmak için CHP'nin içinde bir karmaşa varmış gibi göstermek üzere senaryo üretmeye çalıştığını iddia eden Öztrak, "Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. Bizi dizayn etmeye çalışma cüretinde de kimse bulunmamalıdır. Bizi dizayn edecek, partimize talimat verecek tek güç milletimiz, kurultay delegemizdir." ifadesini kullandı.