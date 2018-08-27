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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Yerel seçimlerde CHP'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt veren Öztrak, "Bu konular gündemimizde yok. 1398 belediye var. Bunları izlemeye aldık. En iyisini bulmak ve en iyisiyle en çok belediye başkanını çıkarmak hedefimiz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

CHP, HDP İLE SEÇİM İTTİFAKI YAPACAK MI?

Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifakın söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine "Bu konular gündemimizde yok. 1398 belediye var. Bunları izlemeye aldık. En iyisini bulmak ve en iyisiyle en çok belediye başkanını çıkarmak hedefimiz" dedi.

"KURULTAY TARTIŞMALARI MYK GÜNDEMİNDE YOK"

Faik Öztrak, 9 Eylül Grubu'nun kurultay çağrısının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gündemimizde devlette yaşanan yeniden yapılanmayı takip etmek ve yerel yönetim seçimleri var. Yerel yönetim seçimlerinin tek adam rejiminin durdurulabileceği önemli nokta olduğunu düşünüyoruz. Kurultay tartışmaları MYK gündeminde yok.”

FAİK

"AFLAR SON DERECE HASSAS KONULAR, DİKKATLE İZLENMESİ LAZIM"

Faik Öztrak, MHP'nin af taslağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

Ele almadık. Henüz ortada somut bir şey yok. İktidar partisinin, yani çoğunluk partisinin de görüşünü açıklaması gerekiyor. Aflar son derece hassas konular. Şu dönemde dikkatle izlenmesi lazım af meselesinin. Gerçekten kader mahkumları affolunacak mı, yoksa 17-25 Aralık’a kadar uzanan o dönemle suçlananlara belli bir rahatlık paketi mi gündeme gelecek, bunları görmek istiyoruz. Kim kimi kullanıyor, ne oluyor, ne bitiyor, burada iktidarın da bu paket karşısındaki tavrını gördükten sonra bunun konuşulmasının daha doğru olacağına inanıyorum.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
CHP neden seçimi kaybetti ,hala anlayamadınız mı?AKP ile ittifak yapsanız aynı şey olur.
@siliya ne zaman kazandiki kayıp etsin milletten kopuk adamlar
Yap-ma-ya-cak ! hala anlamak istemeyen var mı ?
hdp chp ye yanaşırsa elindekinide kaybeder
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