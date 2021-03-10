CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çantacı' sözlerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümete yönelttikleri128 milyar dolarla ilgili 5, nükleer santralle ilgili 2 soruya cevap vermelerini istedi. Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, kendisinin de kariyer merdivenlerini alınlarının akıyla, hak ederek, adım adım tırmandıklarını söyledi. ERDOĞAN'IN 'ÇANTACI' SÖZLERİNE YANIT Türkiye'nin en büyük krizlerinden birinin ardından 2001'de Hazine Müsteşarı olduğunu anımsatan Öztrak, "Gece gündüz çalıştım. Ekip olarak ekonomiyi iki çeyrekte krizden çıkaracak programı hazırladık. 2001'de yüzde 5,8 daralan ekonomi, 2002'de yüzde 6,4 büyüdü." dedi. Öztrak, Hazine Müsteşarıyken milyarlarca dolarlık iş ve işlemlerin altına imza attığını belirterek, "Allah'a çok şükür hepsinin hesabını da verdim. Devletten ayrıldıktan sonra da hiçbir kamu kurumunun kapısından içeri girmedim. Yönetim Kurulu üyelikleri kovalamadım." dedi. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: Damat kadar taş düşsün başınıza 'NİYE BU KADAR SİNİRLİYDİ ANLAMADIK' Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kendisi ve partideki devlete hizmet eden tüm arkadaşları için en büyük onurun her girdikleri makamdan tertemiz ayrılmak olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"AK Parti Genel Başkanı bugün niye bu kadar sinirliydi anlamadık. Genel Başkanımız, Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar dolarla ilgili 5 soru sordu. Biz de bu soruları tekrarladık. Birinci soru, bu satış hangi yöntemle yapıldı? İkinci soru, bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Üçüncü soru, hangi kurdan, ne kadar döviz satıldı? Dördüncü soru, bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Beşinci soru, bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Sayın Erdoğan bu soruları biz millet adına soruyoruz. Buharlaşan rezerv sizin şahsi döviziniz değil. Bu döviz rezervlerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Esnafımız, çiftçimiz, emeklimiz, memurumuz, işsizimiz, çalışanımız bunların ne kadarını gördü?" 'DÖVİZ REZERVİ' TARTIŞMALARI Öztrak, Merkez Bankasının "Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi" rakamlarını göstererek, "26 Şubat itibarıyla Merkez Bankası kasasındaki döviz açığı 42,5 milyar dolar. Erdoğan'ın dediği gibi kasada 128 milyar dolar yok, 42,5 milyar dolar açık var." diye konuştu. Merkez Bankası kasasının 2020 Mart ayından sonra sürekli açık verdiğini savunan Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: