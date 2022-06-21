CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Ya faizleri artıracaksınız ya da erken seçim kararı alacaksınız

TBMM’nin ay sonu öngörülen tatilinden önce yazın da ihtiyaç duyulabilecek ödemeleri garanti altına almak adına ek bütçe yasa tasarısı sunuldu. Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

CHP'DEN SERT TEPKİ

İktidarın ek bütçe talebi, muhalefetin tepkilerine neden oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla iktidara yüklendi.

Öztrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"2022 BÜTÇESİNİN ÖMRÜ 6 AY BİLE SÜRMEDİ"

"Mızrak çuvala sığmıyor. 2022 bütçesinin ömrü 6 ay bile sürmedi. “Faiz sebep, enflasyon netice” diyerek; döviz kurunu ve enflasyonu arşa çıkaranlar, şimdi çıkmış hiç sıkılmadan “Enflasyon sebep, tutmayan bütçe netice” diyor. Enflasyon canavarını bilerek, isteyerek uyandırıp, Türkiye'yi enflasyon liginde şampiyonlar ligine sokanlar, Ek Bütçe Kanunu'na bahane yazarken, bari sebebi oldukları bu yıkım için milletten bir özür dileseydi.

"BU BİR REKOR"

Bunların tercihi millet değil, yandaş ve faiz lobileri. Ek bütçede faiz lobilerinin daha da ihya edilmesi unutulmamış. Bu yıl faiz ödemesi için alınan 240,4 milyar lira ödeneğe 89,4 milyar lira ilave ediliyor. Bu bir rekor.

"ANLAŞILAN YA FAİZLERİ ARTIRACAKSINIZ. YA DA ERKEN SEÇİM KARARI ALACAKSINIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı’nda hiç sıkılma yok. Bakan, “KKM'nin Hazine’ye tek kuruş maliyeti olmayacak” diyordu. Ama bütçe kanununda olmayan ödenek tertibinden, KKM için şu ana kadar 21 milyar TL ödeme yaptılar. Şimdi de KKM için ek bütçeye 40 milyar TL ödenek koymuşlar. Bu haliyle yılın geri kalanında KKM için sınırlı bir ödenek kalıyor. Döviz kuru alıp başını giderken bunun tutması çok zor. Döviz kurunu bu saçma sapan politikalarla nasıl tutacaksınız? Anlaşılan ya faizleri artıracaksınız. Ya da erken seçim kararı alacaksınız.

SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Getirilen ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu açıkça göstermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı artık bütçe bile yapamaz hale gelmiştir. Yapılması gereken bellidir. Milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak."

