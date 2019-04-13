CHP Sözcüsü Öztrak gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul’da seçimin galibi Millet İşbirliği’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Ekrem İmamoğlu’dur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, İstanbul seçimine ve YSK’ya yönelik açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının oy sayımı ortamında kargaşa ve kavga çıkardıklarını oy sayımını engellediklerinin devlet hakimleri tarafından tutanakla tespit edildiğini öne sürdü. “İstanbul’da seçimin galibi Ekrem İmamoğlu’dur”

"Kurumların ve sistemlerin çalışmasının zorbalığın önünü keseceğini" belirten Öztrak, “1946’dan bu yana bin bir emekle inşa edilmiş, uğruna büyük bedeller ödenmiş demokratik sistemimize ve sandığa tasallut etmek isteyenlere sandığı korumakla görevli kurulların hukuka sahip çıkarak direnmesi, baskı ve tehditlere boyun eğmeyerek görevini yapması hepimizin beklentisidir. Biz YSK’ya tarihi sorumluluğunu millet huzurunda bir defa daha hatırlatıyoruz. Kanunlarımız açıktır. Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul’da seçimin galibi Millet İşbirliği’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Ekrem İmamoğlu’dur. YSK süreci haksız hukuksuz itirazlarla ve yeri geldiğinde zorbalıklarla geciktirmeye çalışanlara prim vermemelidir. Devletin kurumlarına sahte kağıtlar ürettirerek organize suç örgütüne dönüştürmek isteyenlere kurul yol vermemelidir” diye konuştu.

“Hileyi, gücü elinde tutan yapar”

’Organize işler’ gibi iddialarla milletin zeka ve ferasetinin küçümsendiğini savunan Öztrak, “Hileyi, gücü elinde tutan yapar. 17 yıldır iktidarda olacaksın sonra da tek kişi parti rejimini kuracaksın, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, medyanın büyük kısmını kontrolün altına alacaksın, ülkede tek yetkili benim diye konuşacaksın. O zaman sarayın kibirlisinden ve onun ağzı bozuk bekçisinden başka hiç kimsenin bu ülkede hile yapmaya gücü yetmez” şeklinde konuştu. “Bugün faiz yüzde 22’yi geçti”

İktidarın sözcülerinin milli irade ile nikah kıydığı iddiasında olduğunu ileri süren Öztrak, “O zaman milletin kaldırıp yüzlerine attığı nikah yüzüğünü artık gurur meselesi yapmamalıdırlar. Millete musallat olup, daha fazla huzursuz etmeyin. Siyasette var olmak istiyorlarsa, milletle kavga etmeyi bıraksınlar. Milletimiz başta aş ve iş olmak üzere çok büyük dertlerle boğuşuyor. Milletimiz bu dertlere çözüm bekliyor. Daha 9 ay önce millete ‘verin kardeşinize yetkiyi bu faizle nasıl uğraşılır görün’ dediniz. Bugün faiz yüzde 22’yi geçti” değerlendirmesini yaptı.