CHP Sözcüsü Öztrak, Kayseri'de Ekonomi Masası Toplantısı'nda konuştu:

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Maalesef Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliğine almak yok. Türkiye'yi AB'nin sınırında bir sığınmacı gettosu haline getirme niyeti var." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Kayseri'de bir otelde düzenlenen toplantıda, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Öztrak, 2020 yılında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdiğini ve salgının etkisiyle ekonomideki sıkıntıların kritik noktalara ulaştığını söyledi.

Öztrak, son zamanlarda yaşanan düzensiz göçün zararlarından bahsederek, Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından birinin düzensiz göç olduğunu vurguladı.

Düzensiz göçün çözülmesi gerektiğini belirten Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baştan çok cazip gibi gözüküyor. Sığınmacılar aslında önemli de bir ucuz emek kaynağı olmuş. Türkiye bu ucuz emeği kullanabildikçe aslında katetmesi gereken aşamaları, yani Avrupa'nın, Amerika'nın gelişmişlik seviyesinde sahip olduğu yatırımları, teknolojileri yapmak yerine doğudan gelen bu ucuz emeğin bulunduğu ülkelere doğru yaklaşıyor. Bu, ülkeyi orta gelir tuzağının dibine çekiyor. Kısa vadede tamam, cazip gözüküyor ama uzun vadede ülkenin gelişmesinin en önemli engellerinden. Sadece 40 milyar dolar Suriye'den gelen sığınmacılara harcanmış durumda. Bu parayı yatırıma kullansak çok farklı yerlerde olurduk. Maalesef Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliğine almak yok. Türkiye'yi AB'nin sınırında bir sığınmacı gettosu haline getirme niyeti var. Para vererek bu ülkeyi bir sığınmacı gettosu haline getirmek istiyorlar. Aslında şunu bilmeleri lazım, Avrupa Birliğinin sınırı Edirne'de başlamıyor, Gürbudak'ta başlıyor. Onlar da bunu fark ettikleri zaman çok geç olacak."

G20'de salgından etkilenen vatandaşına en çok kredi veren ülkenin Türkiye olduğunu belirten Öztrak, iş dünyasının yeniden yapılandırma istemediğini, borçlarda erteleme istediklerini ifade etti.

Salgında yine ölüm vakalarının artığına dikkati çeken Öztrak, Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısının 250'ye yaklaştığını dile getirdi.

Öztrak, Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Türkiye'yi riskli ülkeler arasına aldığını, bunun da turistlerin ülkeye gelmesini engellediğini belirtti.

Türkiye'nin yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin de konuşan Öztrak, "Bir önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitenin hızında ciddi yavaşlama var. Binde 9'a düşmüş. Bir diğer önemli nokta, şu anda GSYH seviyesi reel olarak 2018'in aynı döneminin sadece yüzde 7 üstünde. Üç yılda yüzde 7. Yıllık ortalama yüzde 2,4. Bunlar bu ülke için son derece düşük büyüme hızları." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, geçen yılın aynı döneminde GSYH'nin yüzde 37'sinin emeğin payına, bu yıl ise yüzde 33'ünün çalışanlara gittiğini kaydetti.

Türkiye'nin önemli bir coğrafi konumda yer aldığını vurgulayan Öztrak, 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişilebildiğini aktardı.

Bu avantajın iyi kullanılması gerektiğine dikkati çeken Öztrak, genç nüfusun da kalkınmaya katkı sağlaması için çalışma yapılmasını istedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Bugün Ortadoğu'daki ciddi sorunlar hepimize sirayet ediyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Egemen güçler bu işlere müdahale ettiği zaman bizim başımızdaki sorunlar çok daha büyür. Örnek Suriye, Irak, Afganistan. Biz ne diyoruz? Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuralım. Bölge ülkeleriyle Ortadoğu'da kendi göbeğimizi keselim. Başkalarının müdahalesine izin vermeyelim. Diplomasi ile iş dünyasının, ihracatımızın önünü kesmeyecek bir dış politika uygulayalım."

