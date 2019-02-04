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CHP Sözcüsü Öztrak: "Partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olması ile DSP’nin yerel seçimlerde CHP’nin oylarını böleceği iddialarına ilişkin, "Bir partiden aday olamayınca diğer bir partiden aday olmak üzere parti değiştirmek milletimizin teveccüh ettiği bir tavır değildir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olması ile DSP’nin yerel seçimlerde CHP’nin oylarını böleceği iddialarına ilişkin, "Bir partiden aday olamayınca diğer bir partiden aday olmak üzere parti değiştirmek milletimizin teveccüh ettiği bir tavır değildir. Dolayısıyla ben buna tevessül edenlerin partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK’nın gündeminde bugün açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları, ekonomideki gelişmeler ve il ve ilçelerdeki belediye başkanlıkları nedeniyle istifalar ve bunların yerlerine yapılacak atamaların olduğunu anlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirilerine ilişkin Öztrak, "İzzetli milletimize çıkıp zillet illet demeyi bırakın" dedi.
"Tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz" diyen Öztrak, "Millet işbirliği olarak bundan önce hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar 57 milyon seçmenimizle sandıkta büyük Millet İttifakı’nı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, diğer yerlerde, her yerde biz aday gösteriyoruz"
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin HDP ile işbirliği yaptığı açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Biz birileriyle ittifak yapıyorsak, birileriyle işbirliği yapıyorsak çıkıyoruz bunu söylüyoruz. Nitekim Genel Başkanımız ve İYİ Parti’nin Genel Başkanı böyle bir işbirliğini yapmakta olduklarını kamuoyuna açıkladılar. Böyle bir açıklama yapmadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, diğer yerlerde, her yerde biz aday gösteriyoruz."

"Belediye başkanlıklarına yapılacak atamalar hususu gündemimizde yoktu"
PM’nin Kılıçdaroğlu’na kalan illerle ilgili belediye başkan adayı belirleme yetkisi verdiğinin sorulması üzerine Öztrak, "MYK gündeminde bu husus yok. Alınan yetki çerçevesinde belediye başkanlıklarına yapılacak atamalar hususu gündemimizde yoktu" dedi.

"Partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim"
Mustafa Sarıgül’ün DSP’den belediye başkan adayı olduğu hatırlatılarak, DSP’nin CHP’nin oylarını böleceği iddialarının sorulması üzerine Öztrak, "Bir partiden aday olamayınca diğer bir partiden aday olmak üzere parti değiştirmek milletimizin teveccüh ettiği bir tavır değildir. Dolayısıyla ben buna tevessül edenlerin partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim. Milletimiz şunu düşünecektir, bugün aday olmadı diye partisini değiştiren yarın hizmette bize de sırtını çevirmez mi?" şeklinde konuştu.

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