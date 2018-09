CHP Sözcüsü Öztrak: Sayın İnce'nin her yere aday olma hakkı var (1)

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var" dedi. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün düzenlediği basın toplantısını hatırlatan CHP'li Öztrak, "36 dakika konuşmuş. 36 dakikanın 17 dakikası Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu eleştirisine ayrılmış. 'Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantısı ibretlik' diye başlamış ve hezeyan içinde ağzına geleni söylemiş. Öyle anlaşılıyor ki bunlar MYK toplantılarında milletin sıkıntılarını, bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizi konuşmak yerine CHP'yi ve genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nu çekiştirmişler" diye konuştu. 'MİLLETTEN KOPTUNUZ' Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Öztrak, "Millete 24 Haziran öncesi 'Ayın 24'ünde siz bu yetkiyi kardeşinize verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır görün' dediniz. Millet size yetkiyi verdi. Tek adamsınız; ama enflasyon hortladı. Türk parasının değeri serbest düşüşe geçti, ortalıkta tık yok. MYK'nızda Kılıçdaroğlu ve CHP'yi tartışıyorsunuz, milletten koptunuz. Milletin meselelerini tartışmıyorsunuz" dedi. 'KURBAĞININ GÖZÜ PATLADI' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye yönelik 13 maddelik paket önerdiğini kaydeden Öztrak, şunları söyledi: "Teşekkür edeceğinize, bizi döviz baronları ile iş birliği yapmakla suçladınız. Ülkeyi borca batırıp, emir alır hale getirdiniz. Şimdi diyorsunuz 'Biz ekonomiyi iyi yönettik, suçlu olan bana emir veren' diyorsunuz. Ekonomiyi bu kadar savunmasız, kırılgan hale getiren kim? Siz sadece 'dış güçler', 'CHP', 'Kılıçdaroğlu' diye konuşuyorsunuz. 'Londra'dan, New York'tan borç bulamazsa Çin'den, Katar'dan alırız' demeler, aile boyu yurt dışı ziyaretler, yaptığınız bu. Ortada başka bir şey yok. Kurbağanın gözü patladı. Her şey nakitle alınıp, satılıyor. Habur sınırında un kamyonları bekletiliyor. Panik içinde bir sürü yanlış karar alıyorlar. Daha önceden yapılmış kontratların yerine getirilmesine izin vermiyorlar. Buralarda çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıyalar. Tedbir alınırsa buralardan dönülebilir; ama ortada tedbir yok. Sabahtan akşama kadar 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını nasıl etkisiz hale getirebiliriz' diye konuşuyorlar. Başka da bir şey yok." 'SAYIN İNCE'NİN HER YERE ADAY OLMA HAKKI VAR' Basın mensubunun kendisine yönelttiği "Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kapıyı kapatmadı. Daha önce kendisinin yine cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade etmişti. 'Bu kez olmam, şeklinde ifade kullanmam' dedi. Bu yönde bir düşünce MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna ise CHP'li Öztrak, "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var. Dolayısıyla bununla ilgili daha başka bir şey söyleyemem" diye cevap verdi.