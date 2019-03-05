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CHP Sözcüsü Öztrak: "Suriye meselesi sosyal dengelerimizi sarsan ekonomimiz için kara deliğe dönüşen ciddi bir sorun olmaya başladı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Suriye meselesi sosyal dengelerimizi sarsan ekonomimiz için kara deliğe dönüşen ciddi bir sorun olmaya başladı" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Suriye meselesi sosyal dengelerimizi sarsan ekonomimiz için kara deliğe dönüşen ciddi bir sorun olmaya başladı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Öztrak, Şubat ayında da enflasyonun yüzde 20 civarında kaldığını ifade etti. Öztrak, "Türkiye hala dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ülkesinden biri” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu’da Suriyelilerle ilgili olarak söylediği sözlere değinen Öztrak, “Bu 35 milyar dolar AB’den, ABD’den veya başka ülkelerden Körfezden gelmediyse veya birileri Amerika’daki dolar basma matbaasını Türkiye’ye getirmediyse bu para nereden geldi. Milletin kesesinden 35 milyar doları harcarken millete tek sormayan Erdoğan şimdi çıkmış bu harcamaları bütçeye yük olmadan karşılayan formüllerden bahsediyor. Bu değirmenin suyunu bahsettiği formüllerin detayını açıklasa da bu işi nasıl becerdiğini milletçe bir görsek. Suriye meselesi Türkiye için sadece güvenlik veya dış politika sorunu olmaktan bunu AK Parti Genel Başkanı da artık görmeye başladı. Suriye meselesi sosyal dengelerimizi sarsan ekonomimiz için kara deliğe dönüşen ciddi bir sorun olmaya başladı” ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP’nin PKK, FETÖ, DHKP-C, TİKKO ve Esed ile ittifak içinde olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Bu seçimlerde o terörist bu terörist demek yerine millet aç bir an önce bu milletin açlığına, işsizliğine, sıkıntılarına nasıl çare bulacağız ona bakmamız lazım" şeklinde konuştu.
Anket tartışmasının da devam ettiğinin sorulması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:
"Anket sonuç itibariyle sayısal bir iştir. Alırsınız biraz da anketçinin kabiliyetine göre çeşitli yöntemleri kullanmak suretiyle bir tahminde bulunursunuz. Bu anketlerle ilgili manipülasyon var mıdır? Olmuştur dünyanın her yerinde anketlerle ilgili manipülasyon olur ama bugüne kadar anketler konusunda ağzını açmayan AK Partisi Genel Başkanı Erdoğan ve AK Parti’nin diğer yöneticileri bu anketlere neden bakmıştır. Neden MHP’de bunların peşine takılmaktadır. İstedikleri şeyi görmedikleri zaman çılgına dönüyor. Demek ki anketlerden bunlar istedikleri sonuçları göremiyorlar o nedenle de anketlere söylediklerini bırakmıyorlar."

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