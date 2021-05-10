CHP Sözcüsü Öztrak'tan Babacan'ın sözleriyle ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Öztrak toplantıda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ''Muhalefet 2018 seçimlerine ortak adayla gitmedi, 5 yıl kaybetti'' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Öztrak, ''DEVA Partisi'nin genel başkanının görüşleri hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette seçime yönelik ittifaklar oluşurken, tüm bu konular görüşülür.'' ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Sağlıkla bereketle geleceğe umutla bakabildiğimiz, sevdiklerimizle ailelerimizle doya doya kucaklaşabildiğimiz, nice bayramları hep birlikte kutlamayı diliyoruz" dedi.

"ULUSLARARASI HUKUKA DA İNSAN HAKLARINA DA AYKIRI"

CHP'li Öztrak, bayram öncesi Kudüs'ten çok üzüntü verici haberler geldiğini belirterek, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize tam da bayram öncesi yaptığı saldırılar, İslam aleminin ve vicdanı olan herkesin yüreğini dağladı. Kudüs, üç semavi din için de kutsal ve kadim bir şehirdir. Bu şehirde yıllardır yaşayan Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, topraklarından kovulmak isteniyor. İsrail'in bu insanlık dışı provokasyonları asla kabul edilebilir değildir. Uluslararası hukuka da insan haklarına da aykırı bu davranışları kınıyor, bir an evvel son bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.